Michał Szczerba: Jacek Saryusz-Wolski nie ma szans na stanowisko szefa RE

O zgłoszeniu Saryusz-Wolskiego jako kandydata polskiego rządu na szefa Rady poinformował w sobotę szef MSZ Witold Waszczykowski. Po tej informacji zarząd PO, na wniosek przewodniczącego Grzegorza Schetyny, zdecydował o wykluczeniu eurodeputowanego z szeregów partii.

Według Halickiego MSZ dyskredytuje siebie oraz "powagę polskiego rządu", prowadząc rozmowy na temat kandydatury Jacka Saryusz-Wolskiego, która zdaniem posła PO, nie ma żadnych "formalnych ani praktycznych" szans. Jak ocenił kandydatura Saryusz-Wolskiego ma "charakter antypolski", bo służy osłabieniu pozycji Donalda Tuska.

- Cieszą się tylko wrogowie Unii, wrogowie silnej Europy i silnego przywództwa, także tych zasad i standardów, dla których my chcielibyśmy być w tej demokratycznej, zachodniej Europie - powiedział Halicki.

Polityk PO pytany o to, czy rozmawiał z Saryusz-Wolskim odparł, że "nie ma z nim o czym rozmawiać".

- Ten wybór prawdopodobnie dokonał się już kilka miesięcy temu, a nie nawet w tych ostatnich godzinach, bo wskazują na to posłowie PiS - zaznaczył.

Szczerba określił szanse Saryusz-Wolskiego na stanowisko szefa RE jako "mniej niż zero". - To, co robi PiS, to jest tak naprawdę wprowadzenie znanej w kraju destrukcji, chaosu, dezorganizacji z poziomu polskiego na poziom europejski - podkreślił. - Jedynym celem działań PiS jest utrudnienie reelekcji Donalda Tuska na funkcje przewodniczącego Rady Europejskiej - dodał poseł.