Joachim Brudziński: Tuskowi wychodzą tylko impertynencje

Przegląd prasy: Tusk nie do wycięcia. Na pewno?

"Kandydatura Saryusz-Wolskiego jest tą kandydaturą, która również może przyczynić się do tego, że UE będzie bezpieczniejsza i sprawniej zarządzana" - powiedział dziennikarzom poseł PiS.

"Do wczoraj Jacek Saryusz-Wolski uchodził za jednego z najwybitniejszych w Polsce (...) specjalistów, jeżeli chodzi o kwestie związane z funkcjonowaniem UE" - podkreślał Brudziński. "Przez ostatnie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat Jacek Saryusz-Wolski był postrzegany, zarówno tu w kraju, jak i samej Brukseli, jako niezwykle skuteczny negocjator. Jako ten, który bardzo dzielnie stawał zawsze na straży interesu państwa polskiego w trakcie, kiedy staraliśmy się o wejście do UE. Później, kiedy już w niej byliśmy, również zawsze na pierwszym miejscu stawiał interes w ramach naszej obecności w UE" - dodał.

Według wicemarszałka Sejmu, w ciągu kadencji Tuska UE miała do czynienia z olbrzymim kryzysem migracyjnym. "Donald Tusk w jakiś sposób przymusił ówczesną premier Ewę Kopacz, że ta zadeklarowała ustami swojego rzecznika, że Polska jest gotowa przyjąć każdą liczbę potencjalnych tzw. uchodźców, a w dużej mierze po prostu emigrantów zarobkowych, wśród których niestety byli także przedstawiciele środowisk terrorystycznych Państwa Islamskiego" - powiedział.

Zdaniem Brudzińskiego, Tusk odpowiada także pośrednio za największy wstrząs, jaki dotknął w ostatnich latach UE, czyli decyzję Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z UE.

"Jedyne, co świetnie mu wychodzi (Donaldowi Tuskowi-PAP), to impertynencje kierowane pod adresem własnego rządu i państwa" - powiedział poseł PiS. Jak dodał, przykładem jest tu wpis na Twitterze o tym, że w Polsce będzie strzelało się do bocianów, czy zajmowanie się sprawą padłej klaczy w Janowie i "robienie z tego afery na pół Europy".

Jak powiedział, jeszcze żaden rząd oficjalnie poparcia Tuskowi nie udzielił. "Wiem jednak, że wielu, a w tym przede wszystkim kanclerz Angela Merkel, o to aby Tusk pozostał na kolejną kadencję zabiegało w różnego rodzaju rozmowach i kuluarach, więc jeżeli się rząd niemiecki zdecyduje na oficjalne poparcie Donalda Tuska, to będzie on kandydatem rządu Republiki Niemieckiej. Być może przedstawiciele innych państw w UE takiego poparcie oficjalnie i formalnie również udzielą" - dodał.

Brudziński pytany był przez dziennikarzy o nowelizację ustawy dot. wycinki drzew. Jak powiedział, nowelizacją w tej sprawie Sejm ma się zająć na najbliższym posiedzeniu.

Według posła PiS, oddanie obywatelom decyzji o ewentualnym wycięciu drzewa na prywatnej posesji jest "z punktu zdroworozsądkowego" czymś dobrym. "Oczywiście dostrzegam, szczególnie po informacjach, które dostaję z pasa nadmorskiego, że te działania, które są podejmowane, te wycinki nawet kilku hektarów lasów nadmorskich, są czymś absolutnie zbrodniczym dla przyrody i całego ekosystemu. Chcę jednak podkreślić, że są to wycinki niezgodne również z tą ustawą, która dziś obowiązuje" - podkreślał wicemarszałek Sejmu.

Jego zdaniem przy wycinkach drzew doszło do olbrzymich nadużyć ze strony również samorządów, które uznały, że to dobry moment na pozyskanie terenów do sprzedaży deweloperom. "Ale trzeba zachować tu zdrowy rozsądek i mam nadzieję, że tą nowelizacją tę sytuację uspokoimy" - podsumował Brudziński.