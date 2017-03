Premier Beata Szydło napisała list do szefów rządów w UE ws. Saryusz-Wolskiego i Tuska

Dokument - jak napisała na swoim portalu stacja RMF FM - podzielony jest na trzy części: w pierwszej Szydło argumentuje, dlaczego Donald Tusk nie może być kandydatem polskiego rządu na szefa Rady Europejskiej, w drugiej - pozytywnie ocenia Saryusz-Wolskiego, w trzeciej - ocenia obecną sytuację w Unii Europejskiej, pisząc o głębokim kryzysie.

"Brak poparcia dla Tuska ze strony swojego rządu Szydło tłumaczy tym, że przekroczył on europejskie uprawnienia i używał autorytetu szefa Rady Europejskiej w ostrych krajowych sporach. Według niej, nie wykazał się neutralnością i bezstronnością, które - jak pisze - powinny być nadrzędnymi cechami sprawowania międzynarodowego urzędu. Chodzi przede wszystkim o poparcie, którego Tusk udzielił opozycji w czasie sejmowego kryzysu - grudniowe wydarzenia polska premier przedstawia swym zagranicznym kolegom jako +próbę obalenia rządu metodami pozaparlamentarnymi+" - podała RM FM.

Według stacji, o Saryusz-Wolskim szefowa polskiego rządu pisze, że "to kandydat, który poradzi sobie z wymogiem zachowania bezstronności i wniesie do Rady Europejskiej nową jakość". "Przedstawia go jako polityka kompetentnego, z ponad 40-letnim doświadczeniem w sprawach integracji europejskiej. Według Szydło, Saryusz-Wolski jest w stanie odnowić i zreformować Unię. Szefowa polskiego rządu przytacza w tym fragmencie jeszcze jeden argument: pochodzi spoza naszego obozu politycznego" - podała stacja RMF FM.

Na czwartek i piątek w Brukseli zaplanowany jest szczyt UE, na którym ma zapaść decyzja o wyborze szefa Rady Europejskiej na kolejne 2,5 roku. Na początku lutego Donald Tusk, który na ten urząd został wybrany latem 2014 r., zadeklarował chęć kontynuowania dotychczasowej pracy.

W sobotę resort spraw zagranicznych poinformował, że europoseł Jacek Saryusz-Wolski jest kandydatem polskiego rządu na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Tego samego dnia Saryusz-Wolski został, na wniosek Schetyny, wykluczony z PO.

W poniedziałek europoseł poinformował, że wystąpił z Europejskiej Partii Ludowej, której był wiceszefem.