Bronisław Komorowski: Dlaczego Tusk miałby milczeć w sprawach Polski?

Foto: Fotorzepa/ Piotr Nowak

- Rząd PiS zafundował nam wstyd, a sobie kłopot - powiedział Bronisław Komorowski, oceniając zgłoszenie Jacka Saryusz-Wolskiego jako kandydata na szefa Rady Europejskiej. - To, co się dzieje wokół kandydatury Donalda Tuska, dywersja w postaci Jacka Saryusz-Wolskiego to patologiczny przykład prywaty - powiedział gość RMF FM.