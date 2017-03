Wielka Brytania nie poprze Donalda Tuska?

Theresa May ma wstrzymać się od głosowania w związku z faktem, że Wielka Brytania opuszcza UE.

Ten sam dziennikarz podał, że Tusk może liczyć na głos Viktora Orbana, o czym miał go poinformować przewodniczący grupy Europejskiej Partii Ludowej Joseph Daul.

Jak dotąd większość europejskich przywódców zadeklarowało poparcie dla Donalda Tuska. Kandydata zgłoszonego przez Polskę, Jacka Saryusz-Wolskiego, popiera jedynie polski rząd. Wybór nowego szefa RE odbędzie się ok. 16:30.

Theresa May will abstain on Tusk using Brexit as excuse, Manfred Weber told me. 26 in favor, 1 against, 1 abstention