Zmarł płk Jan Kudła, żołnierz armii gen. Andersa i gen. Maczka

O śmierci Jan Kudły poinformowało w niedzielę Radio Zachód w Zielonej Górze.

Zgodnie z informacjami Archiwum Historii Mówionej Jan Kudła urodził się 10 czerwca 1926 w Polskiej Woli (dawne polskie woj. tarnopolskie). Po wybuchu II wojny światowej znalazł się w strefie okupowanej przez Rosjan. W lutym 1940 roku z rodzicami został deportowany do ZSRR.

Pod koniec 1941 roku opuścił rodzinę i jako ochotnik zgłosił się do formującego się Wojska Polskiego w Tockoje, gdzie został przyjęty do Szkoły Junaków przy 7. Dywizji Piechoty. Z tą jednostką w kwietniu 1942 opuścił ZSRR.

W Persji na własną prośbę został przeniesiony do jednostki Rozpoznawczej 8. Dywizji Piechoty, a następnie po pobycie w Iraku i Palestynie w lipcu 1942 r. trafił do jednostki eskortującej drogą morską jeńców wojennych z Afryki do Kanady.

Jesienią 1942 r. dotarł do Glasgow w Wielkiej Brytanii. Początkowo służył w 1. Polskiej Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej, a od października 1943 w 1. Dywizji Pancernej. Po desancie aliantów w Normandii od końca sierpnia 1944 r. do końca wojny służył w 10. Brygadzie Kawalerii. Kudła uczestniczył w walkach we Francji, Belgii, Holandii i w Niemczech.

W lipcu 1945 r. nawiązał kontakt z oficerem służb specjalnych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i podjął szkolenie przygotowujące do konspiracji w Polsce. W listopadzie 1946 r. został mianowany dowódcą organizacji "Wolność i Niezawisłość" w rejonie Wielkopolska, a w 1948 r. rozpoczął działalność w organizacji konspiracyjnej Polska Tajna Organizacja Wojskowa.

W 1951 roku płk Kudła został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i skazany na 15 lat więzienia. Na mocy amnestii został zwolniony w grudniu 1956. Od sierpnia 1980 r. na krótko był zaangażowany w działalność związkową w Solidarności.

Po 1989 r. płk Kudła działał w licznych organizacjach kombatanckich. Wielokrotnie był odznaczany. Pełnił funkcję prezesa Obszaru Zachodniego Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie WiN. Mieszkał w Zielonej Górze.

31 stycznia br. kombatanta odwiedziła delegacja z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem na czele. W spotkaniu w domu płk. Kudły uczestniczyli również gen. Stanisław Czosnek, wówczas zastępca dowódcy Czarnej Dywizji z Żagania i dowódca skierowanej do Polski amerykańskiej 3 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej płk Christopher R. Norrie.

Amerykanie wręczyli pułkownikowi medal w postaci gwiazdy, gdzie na każdym z siedmiu liści wytłoczony jest znak chorągwi batalionów wchodzących w skład 3. Brygady z Fort Carson.