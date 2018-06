Korwin-Mikke: Jesteśmy płatnikiem netto w UE. Przez urzędników i kredyty

Janusz Korwin-Mikke, lider partii Wolność na swoim profilu na Facebooku potwierdza słowa Mateusza Morawieckiego, że Polska jest płatnikiem netto w UE. Wskazuje jednak inną niż szef rządu przyczynę tego stanu.

- Jesteśmy netto wielkim płatnikiem kapitału z zagranicy w sensie przepływów - przekonywał szef rządu we wtorek. Morawiecki wyliczył, że Polska otrzymuje rocznie ok. 25 mld złotych z UE, a jednocześnie za granicę wypływa z niej 100 mld złotych rocznie.

Poniżej dalsza część artykułu

Korwin-Mikke zgadza się z tezą o tym, że Polska jest płatnikiem netto w UE. Wskazuje jednak inną przyczynę tego stanu.

Jak pisze lider Wolności dzieje się tak "nie dlatego, że kapitał zagraniczny na tym korzysta, a dlatego, że koszt zatrudniania urzędników, wprowadzania unijnych przepisów i czas poświęcony na ich stosowanie, a także koszt kredytów jaki zaciąga państwo polskie oraz samorządy plus to co wpłacamy do UE przewyższa to co od UE otrzymujemy!".

Płatnikami netto w UE nazywa się kraje, które do unijnego budżetu wpłacają więcej środków, niż z niego otrzymują.

W 2016 roku największym płatnikiem netto UE były Niemcy, przed Francją i Wielką Brytanią. Polska - według unijnych danych - jest największym beneficjentem środków unijnych - "nadwyżka" środków otrzymanych przez Polskę z UE wynosiła wówczas ponad 7 miliardów euro.