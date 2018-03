"Nie można decydować czy otworzyć sklep, można wybrać prezydenta"

"Właœciciele sami zdecydowali co chcš sprzedawać i kiedy! Bez jakiejkolwiek ustawy!" - pisze Janusz Korwin-Mikke komentujšc zniesienie przez irlandzki parlament nakazu zamykania pubów w Wielki Pištek.

"W dwóch miastach właœciciele pubów doszli już do porozumienia, że pomimo tego nie będš u siebie w tym dniu sprzedawać piwa" - zauważa Korwin-Mikke komentujšc informację podanš przez serwis catolicherald.co.uk.

"Właœciciele sami zdecydowali co chcš sprzedawać i kiedy! Bez jakiejkolwiek ustawy!" - zauważa lider partii Wolnoœć. W Polsce od 1 marca obowišzuje ustawa o częœciowym zakazie handlu w niedziele.

"Socjaliœci uważajš odwrotnie niż my: człowiek jest idiotš i nie podejmie decyzji rozsšdnej czy zapišć się pasami w samochodzie czy nie, czy się ubezpieczyć czy tak samo nakazać, czy otworzyć swój sklep czy nie, natomiast ten sam idiota jest w pełni kompetentny, żeby wybrać prezydenta, podjšć decyzję czy przystšpić do Unii Europejskiej czy nie, tu to on jest geniuszem!" - kpi Korwin-Mikke.

W Polsce handel zakazany jest nie tylko w wybrane niedziele, ale również w czasie wskazanych przez ustawę œwišt. Docelowo wyłšczone z handlu majš być wszystkie niedziele.

Sejm pracuje też nad przepisami, które miałyby zakazać handlu alkoholem po godzinie 22.