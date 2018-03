Korwin-Mikke: Dadzą 500 złotych, zabiorą 700 zł

"Tak właœnie wyglšda demokracja, że żeruje się na ludziach wabišc ich kwotš 500 zł czy innymi programami jak mieszkanie+. Mšdrzy wiedzš, że za każde 500 zł, zapłacš 700 w podatkach" - pisze na swoim profilu na Facebooku Janusz Korwin-Mikke, lider partii Wolnoœć.

Korwin-Mikke komentuje w ten sposób o wprowadzeniu tzw. opłaty emisyjnej, która ma podwyższyć cenš paliwa o ok. 10 groszy na litrze.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Lider partii Wolnoœć przypomina słowa Margaret Thatcher - brytyjska premier mówiła, że "nie ma czegoœ takiego jak publiczne pienišdze. Jeœli rzšd mówi, że komuœ coœ da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rzšd nie ma żadnych własnych pieniędzy".

Korwin-Mikke ubolewa, że ludzie "dajš się na to nabrać". Dodaje, że rozdawanym œwiadczeniom towarzyszy podwyżka cen innych produktów. "Bułeczki zdrożejš, piwo, benzyna o 10 groszy, itd. Z tego uzbiera się te 700 zł, z których oni zapłacš za ten dodatek" - pisze nawišzujšc do programu 500+ wprowadzonego przez obecny rzšd.

"Cała sztuka rzšdzenia w tym Najgłupszym Ustroju Œwiata (...) polega właœnie na tym, by możliwie głoœno i z przytupem dać te 500 zł - a możliwie po cichu zabrać te 700 zł. Trzeba okłamać ludzi, oszukać - byle się dorwać do żłoba" - ocenia Korwin-Mikke. Dodaje, że "ludzie nie widzš jednak tego, co zapłacš, a jedynie to, co dostanš".

Następnie Korwin-Mikke przypomina, że jego partia proponuje "likwidację podatku PIT, co spowoduje, że w naszych kieszeniach zostanie więcej pieniędzy".

"Niestety - powiedzmy to jasno: te 500 zł ludzie ZOBACZĽ - a polepszenie życia tylko ODCZUJĽ - w dodatku nie zdajšc sobie sprawy, że był to skutek likwidacji PIT i CIT" - podsumowuje.