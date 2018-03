Korwin-Mikke: Musimy lecieć w kosmos. Polacy na razie wyjechali do Anglii

- My musimy mysleć jak wylšdować na Marsie, musimy lecieć w Kosmos, musimy dojœć do œrodka Ziemi. Perspektywš pewnoœci i bezpieczeństwa nie buduje się œwiata - stwierdził Janusz Korwin-Mikke, oceniajšc, że Polacy, którzy "myœleli o wyprawie na Marsa" a ograniczani sš w kraju "biurokrację, bezsensowne przepisy i złodziejskie podatki", "wyjechali na razie do Anglii".

Korwin-Mikke w swoim wywodzie, zamieszczonym na stronie na Facebooku, zwrócił uwagę, że w Chinach wybudowano najdłuższy na œwiecie, liczšcy łšcznie 55 km most autostradowy ponad wodš. - Chińczycy budujš imponujšce konstrukcje i myœlš o podboju kosmosu - pisze polityk.

A jak zdaniem Korwin-Mikkego jest w Polsce? - Parę lat temu gdy napisałem, że jeœli dojdę do władzy, to za siedem lat Polak stanie na Marsie to kpinom i przeœmiewkom nie było końca. Bo Polak to myœli teraz o tym, by dostać emeryturę wyższš o 15 złotych lub o 1-2 zł więcej za godzinę pracy, a przedsiębiorcy tracš czas na walkę z biurokracjš, bezsensownymi przepisami i na omijanie złodziejskich podatków i składek, które sš w potworny sposób marnotrawione - stwierdził prezes Wolnoœci. - Ci, co myœleli o wyprawie na Marsa, wyjechali na razie do Anglii - dodał.

- My musimy myœleć jak wylšdować na Marsie, musimy lecieć w Kosmos, musimy dojœć do œrodka Ziemi. Perspektywš pewnoœci i bezpieczeństwa nie buduje się œwiata. Œwiat tworzš ludzie młodzi i energiczni. Dziœ dziesięciu słabeuszy trzyma za nogi jednego orła, który chce wzlecieć i nie pozwoli mu wzlecieć - napisał Korwin-Mikke.

Dodał, że "dokładnie na tym polega socjalizm". - Człowiek chce coœ zrobić, a tutaj siedzš mu na karku PIP, sanepid, dwa urzędy podatkowe - i on nie może wzlecieć! Ktoœ musi otworzyć okno, żeby oni mogli wzlecieć. O to chodzi, żeby pozwolić ludziom latać, żeby ludziom pozwolić działać - stwierdził.

- To jest program Prawicy! To nowa siła młodych ludzi, którzy majš wiedzę z internetu, a nie z reżimowej telewizji i reżimowych gazet! To nas właœnie różni od wszystkich innych partii politycznych w Polsce i od większoœci ugrupowań w Europie i na œwiecie! Chcemy Wolnoœci - bo wtedy będziemy mieli i bogactwo, i szczęœcie! - zakończył swój wpis Korwin-Mikke.