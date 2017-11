Korwin-Mikke ma posła. Jacek Wilk w partii Wolność

Jacek Wilk, który do Sejmu dostał się z list ugrupowania Kukiz'15, zapowiedział przejście do partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Potwierdził w ten sposób czwartkowe informacje "Rzeczpospolitej".

O przejściu Wilka do Wolności partia poinformowała na specjalnie zwołanym w Sejmie briefingu prasowym. Oprócz posła uczestniczyli w nim m.in. prezes Janusz Korwin-Mikke i Konrad Berkowicz, kandydat Wolności na prezydenta Krakowa.

- Ci, którzy śledzą moją aktywność jako posła od ponad dwóch lat wiedzą dobrze, że moim takim podstawowym celem, moją największą ambicją jest to, aby zbierać i jednoczyć środowiska wolnościowe. Odbyłem setki spotkań, rozmów, podróży po kraju i wszędzie słyszę dokładnie to samo, tzn. wielką potrzebę tego, wielką wolę, presję na nas wszystkich, aby - jak to się mówi - pozbierać siły, połączyć się znowu do wspólnego działania - mówił w czasie konferencji Wilk.

Jego zdaniem "środowisko wolnościowe jest w chwili obecnej najsilniejsze w historii całej III RP". - Ma posłów, ma europosłów, ma struktury, ma bardzo dużo imprez, spotkań i brakuje tylko tutaj tego jednego elementu - woli, aby rzeczywiście uderzyć razem, pójść razem - wyliczał.

- Ja nigdy nie miałem problemu z tym, żeby rozmawiać ze wszystkimi i zawsze byłem osobą zgodną, i dzisiaj wypuszczam taki sygnał do wszystkich, którzy chcą się połączyć znowu według koncepcji wolnościowych, aby teraz właśnie ten wybrali, jako ten, w którym należy wykonać kolejne kroki. I państwo będą świadkami takich kolejnych kroków w następnych dniach, które będą pokazywały, jak środowisko wolnościowe się wzmacnia, jednoczy, jak się konsoliduje - zapowiedział poseł.

Partię Polska Razem Jarosława Gowina, która w ostatnim czasie wzmocniła się o dwie posłanki z Koła Republikanów, nazwał "partią socjalistycznej, nie mającą nic wspólnego z ideami wolnościowymi". - My właśnie pokazujemy, że kierunek powinien być zupełnie odwrotny - dodał.

Wilk zapowiedział też, że w najbliższym czasie jego nowa partia przedstawi "cały szereg postulatów i koncepcji wolnościowych, ustaw, różnych działań, które pokażą tym wszystkim, którzy są rozproszeni jeszcze, ale bliscy tym ideom, jak można działać i w którym kierunku działać należy".

- Polsce potrzebna jest teraz głęboka wymiana elit politycznych i w Polsce teraz pomiędzy tymi dwiema frakcjami PO-PiS-u, które walczą między sobą, pomiędzy frakcją okrągłostołową i drugą frakcją, która jest frakcją sanacyjną, chce budować ustrój, który jest oparty na tych złych doświadczeniach, pomiędzy tymi frakcjami otwiera się droga na trzecią siłę, na siły reformatorskie, które chcą głębokiej zmiany i naprawy Rzeczypospolitej - ocenił polityk.

- Wierzę, że właśnie ruch wolnościowy, ten prawdziwy, ten który rzeczywiście wyznaje zasady "państwa minimum", społeczeństwa wolnego wyboru, że ten ruch wolnościowy odegra tutaj ogromną rolę. Ponieważ tak naprawdę jest jedyną nadzieją dla przyszłych pokoleń, dla młodych ludzi, którzy w tej chwili głosując nogami ewidentnie pokazują, że nie chcą mieszkać w kraju o wysokich podatkach, o skomplikowanej biurokracji, o bardzo trudnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej i o ciągle ograniczanych prawach i wolnościach osobistych - podkreślił nowy poseł partii Janusza Korwin-Mikkego.

O transferze Wilka do Wolności jako pierwsza informowała w czwartek "Rzeczpospolita".

Partia Wolność została założona w styczniu 2015 roku pod nazwą KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku partia zdobyła 4,7 proc. głosów. W 2016 ugrupowanie zmieniło nazwę na Wolność. Wilk był kandydatem na prezydenta poprzedniej partii Korwin-Mikkego - Kongresu Nowej Prawicy. Zdobył wóczas 68 186 głosów.