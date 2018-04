Atak na Syrię: rakiety czy samoloty

Co i w jaki sposób może zniszczyć amerykańskie uderzenie.

Rakiety Tomahawk spadajšce na syryjskš infrastrukturę służšcš do produkowania i przechowywania broni chemicznej – tak atak opisujš eksperci wojskowi z różnych krajów œwiata.

Pociski mogš spaœć też na cztery lotniska w pobliżu Damaszku, siedziby sztabów i różnych syryjskich dowództw. Szczególnie narażona jest leżšca w zachodniej częœci kraju prowincja Latakia, gdzie znajduje się rosyjska baza lotnicza Hmeimi, która podobno również znalazła się na liœcie amerykańskich celów. Mimo to – ufne w rosyjskš obronę przeciwlotniczš – wojska Asada przenoszš tam swoje samoloty.

– Jeœli prawdš jest to, co Rosjanie mówiš (o swoich systemach przeciwlotniczych S-400 – red.), częœć amerykańskich pocisków może zostać przechwycona. Ale żadna obrona przeciwlotnicza nie jest 100-proc. skuteczna, także znaczna ich częœć dosięgnie celów – powiedział telewizji Al-Dżazira były zastępca amerykańskiego sekretarza stanu Lawrence Korb. Jednoczeœnie zwraca uwagę na różnicę z akcjš sprzed roku, gdy Amerykanie uderzyli na syryjskie lotnisko Szarjat. – Wtedy Syryjczycy zostali uprzedzeni przez Rosjan (których z kolei uprzedzili Amerykanie – red.), dlatego zdšżyli ukryć częœć sprzętu i ludzi. W rezultacie ich straty nie były zbyt duże – dodał.

U wybrzeży Latakii manewrujš już dwa amerykańskie niszczyciele, które łšcznie majš 50–60 pocisków Tomahawk. W ich stronę płynie amerykański atomowy lotniskowiec „Harry Truman", ale przybędzie na miejsce dopiero w połowie przyszłego tygodnia.

– Nie należy zapominać o możliwoœci użycia samolotów. USA majš duże bazy lotnicze w krajach Zatoki Perskiej – przypomniał Korb. Inni eksperci uważajš jednak, że to będzie ostatecznoœć, gdyż zarówno USA, jak i Moskwa wolałyby uniknšć konfrontacji swoich pilotów nad Syriš. Pentagon boi się też możliwoœci zestrzelenia swoich samolotów i ewentualnej koniecznoœci odbijania pilotów. Taka groŸba istnieje jednak tylko w przypadku konfrontacji z Rosjš. – Syryjczycy majš bardzo słabš obronę przeciwlotniczš – powiedział „Rzeczpospolitej" rosyjski ekspert Igor Korotczenko.

Większoœć ekspertów wojskowych powštpiewa, czy USA w ogóle wiedzš, gdzie znajdujš się syryjskie składy broni chemicznej. Organizacja Zakazu Broni Chemicznej ogłosiła w paŸdzierniku 2013 r., że zniszczono „wszystkie ujawnione zasoby", ale nikt nie uwierzył, by Damaszek oddał wszystko. – Na pewno nie wydał reszty substancji, których użył w sierpniu 2013 r. w Ghutcie. Bo to byłoby tak, jakby morderca oddał broń, za pomocš której dokonał zabójstwa, do którego nie chce się przyznać – stwierdził jeden z Amerykanów.

Waszyngton musiałby jednak bardzo uważnie dobierać cele ataku, by nie doprowadzić do eksplozji syryjskich gazów bojowych w gęsto zamieszkałych terenach, gdzie mogš być przechowywane. – Z tego wniosek, że atak ograniczy się do celów wojskowych – podsumował Aszraf Szahbazow, ekspert z Azerbejdżanu.

W odpowiedzi na amerykański atak Rosjanie mogš wyrazić publicznie swe niezadowolenie, sšdzi Korb. Inni obawiajš się determinacji rosyjskich generałów i uderzenia na amerykańskie okręty na Morzu Œródziemnym. – Mamy już doœć USA, sš jak oœć w gardle. (...) Najlepszš broniš przeciw nim sš torpedy, robiš dziurkę w burcie i już – powiedział jeden z rosyjskich dowódców z bazy w Tartus, w Syrii. Stacjonujšce tam okręty wyszły nagle w morze. Inni jednak sugerowali, że rosyjskie rakiety mogš spaœć na pozycje amerykańskich sił lšdowych w północnej Syrii.

– Działajš jednak cały czas kanały łšcznoœci Rosji i USA. Jest goršca linia prezydentów, szefowie sztabów generalnych obu armii majš swojš łšcznoœć, istnieje też łšcznoœć na miejscu, w Syrii – tłumaczył Korotczenko. Do ich użycia nawoływał w czwartek sekretarz prasowy Kremla Dmitrij Pieskow.