Izraelsko-irańskie starcie nad głowami Syryjczyków

Tel Awiw przeprowadził pierwszy od 1982 roku zmasowany atak lotniczy na sšsiedni kraj.

– Nasza pozycja jest absolutnie jasna: Izrael obroni się przed jakimkolwiek atakiem i zamachem na swojš suwerennoœć – powiedział premier Beniamin Netanjahu, gdy już opadł pył bitewny.

Sytuacja zaostrzała się stopniowo od nocy z pištku na sobotę. Izraelska armia wykryła wtedy nieznanego drona, który od strony Syrii przekroczył w powietrzu granicę Izraela. Do akcji poderwano helikoptery, znajdujšca się na wyposażeniu Cahalu (izraelskiej armii) amerykańska maszyna Apache zestrzeliła aparat, jego szczštki spadły w pobliżu miejscowoœci Beit She'an.

Tel Awiw uznał, że dron był irański. Od 2011 roku Teheran wspiera konsekwentnie prezydenta Baszara Asada, wysyłajšc jego wojsku broń, amunicję, a w końcu i doradców oraz zwarte oddziały wojskowe ze swojej Gwardii Rewolucyjnej. W walkach po stronie syryjskich wojsk rzšdowych brały również udział oddziały Hezbollahu z Libanu – szkolone i finansowane przez Iran.

Po zestrzeleniu drona izraelska armia poderwała do akcji swoje lotnictwo, które uderzyło na obiekt w pobliżu syryjskiej Palmiry, o którym sšdzono, że jest sztabem irańskich wojskowych, m.in. odpowiedzialny za zwiad za pomocš dronów. Od siedmiu lat izraelskie samoloty wielokrotnie atakowały różne cele na terenie targanej walkami Syrii, głównie jednak czołgi oddziałów rzšdowych, które zbliżały się do granicy Izraela lub wprost ostrzeliwały teren tego państwa.

Tym razem lotnictwo uderzyło w głšb Syrii. Ale w pobliżu Palmiry natknęło się na zmasowany ogień obrony przeciwlotniczej – rosyjskich baterii rakietowych należšcych do syryjskiej armii. Izraelskie lotnictwo straciło tam pierwszy od 1981 roku samolot – maszyna spadła jednak już w izraelskiej Galilei, a lotnicy zdšżyli się katapultować. „Trafiliœmy więcej niż jeden samolot" – zapewnili syryjscy wojskowi. Utrata samolotu wywołała jednak zmasowany atak izraelskiego lotnictwa, uderzono na 12 różnych celów, z których cztery Tel Awiw okreœlił jako „irańskie" – nie wyjaœniajšc jednak, co to było.

Poprzednio tak zmasowany atak lotnictwo Izraela przeprowadziło w czerwcu 1982 roku, gdy w libańskiej Dolinie Bekaa zniszczyło 19 syryjskich baterii rakiet przeciwlotniczych. Nie wiadomo, ile i czego zniszczono obecnie.

Starcia wywołały gwałtowne reakcje międzynarodowe. USA – zarówno Pentagon, jak i Departament Stanu – natychmiast poparły Izrael. Teheran natomiast zaprzeczył, by w Syrii były jakiekolwiek jego oddziały. – Nasza Islamska Republika jedynie doradza legalnemu rzšdowi Syrii – oœwiadczył irański MSZ. Jednak zarówno Tel Awiw, jak i Waszyngton podejrzewajš że Iran chce stworzyć przez teren Syrii lšdowy szlak od siebie do Libanu, by zaopatrywać nim podległy sobie Hezbollah. Wczeœniej samoloty Izraela kilkakrotnie atakowały cele, które identyfikowano jako konwoje z irańskimi dostawami wojskowymi z Iranu do Libanu.

Premier Netanjahu rozmawiał również z najważniejszym politykiem w konflikcie syryjskim – rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Jednak izraelskie i rosyjskie relacje z tej rozmowy różniš się diametralnie – nie wiadomo więc, czy i jak Kreml zareaguje na izraelski atak.