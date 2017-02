Raport Amnesty International o syryjskim więzieniu: Masowe egzekucje, gwałty na więźniach

#RZECZoPOLITYCE Kęska: Aleppo to Warszawa 1945

Z raportu AI - opartego na rozmowach z 84 osobami, w tym m.in. byłymi strażnikami z więzienia w Sajdnaja - wynika, że 1-2 razy w tygodniu z cel w więzieniu zabieranych jest do 50 osób, które następnie są w trybie błyskawicznym sądzone i wieszane.

W raporcie na temat tajnego więzienia czytamy, że więźniowie są skazywani na śmierć w czasie 2-3 minutowego posiedzenia tzw. sądu polowego. Więźniowie są pozbawieni prawa do obrony: sędzia pyta ich tylko o imię i nazwisko oraz o to, czy jest winny stawianych mu zarzutów. Niezależnie od odpowiedzi na to drugie pytanie więzień jest skazywany na śmierć przez powieszenie.

- Ten sąd nie ma nic wspólnego z rządami prawa. To nie jest sąd - mówi były sędzia syryjskiego sądu wojskowego, z którym rozmawiali przedstawiciele AI. Wcześniej więźniowie poddawani są torturom, w czasie których wymusza się na nich składanie obciążających ich zeznań.

Więzień skazany na śmierć nie dowiaduje się o wyroku od sędziego. O tym, że umrze dowiaduje się dopiero wtedy, gdy zostanie zabrany z celi i przewieziony na miejsce egzekucji - wynika z raportu AI.

Raport AI wskazuje również na upokarzające więźniów praktyki stosowane w więzieniu w Sajdnaja. Więźniowie mają być tam gwałceni lub zmuszani do gwałcenia innych więźniów. Poza tym często pozbawiani są jedzenia i wody. Muszą przez cały czas milczeć i nie mają prawa patrzeć na strażników - takie spojrzenie karane jest śmiercią - czytamy w raporcie.

– Rada Bezpieczeństwa ONZ musi podjąć stanowczą decyzję. Nie może udawać, że nie widzi strasznych zbrodni. Musi przyjąć rezolucję wzywając syryjskie władze do otwarcia więzień dla międzynarodowych obserwatorów. Rada Praw Człowieka ONZ musi natychmiast otworzyć śledztwo w sprawie poważnych naruszeń prawa międzynarodowego – apeluje Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International w Polsce.

