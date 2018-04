Trump do Rosji: Szykujcie się na nasze ładne rakiety

Słowa Trumpa to reakcja na wypowiedŸ ambasadora Rosji w Libanie Aleksandra Zasypkina, który, powołujš się na oœwiadczenie Władimira Putina i szefa sztabu generalnego Rosji Walerija Gierasimowa.

Zasypkin dodał, że Rosja weŸmie na cel również miejsca, z których amerykańskie rakiety zostanš wystrzelone.

"Rosja obiecuje zestrzelić nasze rakiety wystrzelone na Syrię. No to szykuj się, Rosjo, bo nadchodzš: nowe, ładne i inteligentne. Nie powinniœcie być partnerami zwierzšt, które gazem mordujš swoich ludzi" - napisał Donald Trump.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!