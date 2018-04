Pentagon gotów do przedstawienia "opcji militarnych" w Syrii

Sekretarz obrony USA Jim Mattis oœwiadczył, że Pentagon jest gotów przedstawić prezydentowi Donaldowi Trumpowi warianty ataku na Syrię w odpowiedzi na domniemany atak chemiczny, którego reżim Baszara el-Asada miał dopuœcić się w Dumie. Mattis zastrzegł jednak, że USA i ich sojusznicy nadal zbierajš informacje na temat okolicznoœci tego wydarzenia.

- Wcišż prowadzimy ocenę wywiadowczš, zarówno my, jak i nasi sojusznicy, nadal nad tym pracujemy - powiedział Mattis pytany przez dziennikarzy o to, czy widział wystarczajšco dowodów na to, by jednoznacznie stwierdzić, że reżim Baszara el-Asada przeprowadził atak z użyciem broni chemicznej w Dumie.

- Jesteœmy gotowi przedstawić opcje militarne, ponieważ prezydent jest zdeterminowany - stwierdził również Mattis.

Donald Trump zapowiedział wczeœniej na Twitterze atak na Syrię w zwišzku z doniesieniami o ataku chemicznym przeprowadzonym przez wojska Asada.

Tymczasem Rosja oskarża Białe Hełmy, ochotniczš formację obrony cywilnej, o upozorowanie ataku z użyciem broni chemicznej w Dumie, aby doprowadzić do interwencji państw Zachodu.

W ataku w Dumie zginęło kilkadziesišt osób (niektóre doniesienia mówiš nawet o 70 ofiarach).

W 2017 roku Donald Trump przeprowadził już jeden atak rakietowy na Syrię - w kwietniu zareagował w ten sposób na doniesienia o ataku chemicznym wojsk Asada w prowincji Idlib.