"Daily Telegraph": Brytyjskie okręty płyną w stronę Syrii

"Daily Telegraph": Brytyjskie okręty płynš w stronę Syrii

Brytyjska premier Theresa May miała nakazać brytyjskim okrętom podwodnym zbliżenie się do Syrii na odległoœć, która pozwoli na przeprowadzenie ataku rakietowego - informuje "Daily Telegraph". Do ataku mogłoby dojœć w cišgu najbliższej nocy.

