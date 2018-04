BBC: Syryjskie samoloty przenoszą się tam, gdzie są Rosjanie

Syria przesuwa swoje samoloty bojowe, sprzęt wojskowy i amunicję do baz wojskowych, w których stacjonujš rosyjscy żołnierze - informuje BBC powołujšc się na doniesienia medialne.

Takie działania syryjskie armii majš być podyktowane obawš o to, że w cišgu najbliższych godzin dojdzie do ataku rakietowego USA na wybrany cel w Syrii.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Atak taki, zapowiedziany na Twitterze przez Donalda Trumpa, byłby odpowiedziš na domniemane użycie broni chemicznej przez reżim Baszara el-Asada w Dumie, we Wschodniej Ghucie. W czwartek pojawiły się doniesienia, że Duma została zdobyta przez wojska wierne prezydentowi Syrii.

Syria odrzuca oskarżenia o to, jakoby użyła broni chemicznej w Dumie. Również Rosja uważa, że nie ma dowodów na to, by w Dumie doszło do ataku z użyciem broni chemicznej.

11 kwietnia Syryjskie Siły Powietrzne i artyleria przeciwlotnicza w całym kraju zostały postawione w stan najwyższej gotowoœci w zwišzku z możliwoœciš ataku ze strony USA, Francji i - być może - Wielkiej Brytanii - informowała prorzšdowa strona internetowa Al-Masdar News.

W kwietniu 2017 roku USA wystrzeliły kilkadziesišt pocisków manewrujšcych Tomahawk w stronę syryjskiego lotniska wojskowego po doniesieniach o ataku z użyciem broni chemicznej w prowincji Idlib.