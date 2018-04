Atak na Syrię coraz bliżej? Macron: Mamy dowody

Prezydent Francji Emmanuel Macron oœwiadczył, że ma dowody na to, iż rzšd syryjski użył broni chemicznej przeciwko cywilom w czasie nalotu na miasto Duma - informuje AFP.

Francuski prezydent dodał, że podejmie decyzję ws. reakcji Francji na ten atak, po tym jak wszystkie posiadane przez niego informacje zostanš zweryfikowane.

Dodał, że to Francja zdecyduje kiedy odpowie na działania prezydenta Syrii Baszara el-Asada.

Macron rozmawiał o ataku na Dumę telefonicznie z kanclerz Niemiec Angelš Merkel, która wyraziła zaniepokojenie faktem, że międzynarodowa wspólnota nie jest w stanie wyegzekwować zakazu używania broni chemicznej.

We wtorek Macron wezwał do "silnej i wspólnej odpowiedzi" na domniemany atak z użyciem broni chemicznej na syryjskie miasto, do którego doszło w sobotę. "Białe Hełmy", organizacja obrony cywilnej w Syrii informuje, że w ataku zginęło nawet 70 osób, a ok. 500 zostało rannych. Syryjski rzšd odrzuca oskarżenia o użycie broni chemicznej. Również Rosja nie daje wiary doniesieniom o użyciu broni chemicznej przez syryjskš armię.

Donald Trump w œrodę sugerował na Twitterze, że w najbliższym czasie dojdzie do ataku rakietowego na Syrię. W czwartek napisał jednak, że atak "może nastšpić wkrótce, ale może też nie nastšpić wkrótce". Z kolei Theresa May zwołała posiedzenie gabinetu w celu przedyskutowania działań Londynu wobec Syrii.

Jedynie USA i Francja, a także Wielka Brytania wyraziły gotowoœć do udziału w akcji odwetowej wobec syryjskiego reżimu.

Francja uczestniczy w koalicji walczšcej z Daesh w Syrii i Iraku, na czele której stoi USA.