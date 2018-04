Rosja: Atak chemiczny w Syrii? Uwaga, groźna prowokacja

Rosyjskie MSZ oœwiadczyło, że doniesienia o ataku z użyciem broni chemicznej, jakich w Dumie miała dopuœcić się syryjska armia sš "nieprawdziwe", a każda operacja wojskowa, której podstawš byłyby takie "sfabrykowane wymówki" może prowadzić do poważnych konsekwencji.

"Rozpowszechnianie nieprawdziwych historii o użyciu chloru i innych trujšcych substancji przez syryjskie siły rzšdowe trwa. Ostatnia taka sfabrykowana informacja o ataku w Dumie pojawiła się wczoraj" - głosi oœwiadczenie rosyjskiego MSZ.

Poniżej dalsza częœć artykułu

"Ostrzegaliœmy wielokrotnie przeciwko takim groŸnym prowokacjom. Celem takich zwodniczych spekulacji, nie posiadajšcych żadnych podstaw, jest osłanianie terrorystów... i próba usprawiedliwienia możliwego użycia sił zewnętrznych" - czytamy w oœwiadczeniu.

Wczeœniej rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu Heather Nauert ostrzegła, że jeœli doniesienia o ataku chemicznym w Dumie się potwierdzš, współodpowiedzialna za to będzie popierajšca prezydenta Baszara el-Asada Rosja.

W sobotę syryjska grupa rebeliantów Dżajsz al-Islam oskarżyła siły rzšdowe o zrzucenie w sobotę bomby beczkowej, zawierajšcej trujšce chemikalia, na cywilów we wschodniej Ghucie. Według doniesień, zginęło co najmniej 45 osób, a ponad 500 zostało rannych.



Według Al Jazeery do zdarzenia doszło w sobotę. Telewizja, powołujšc się na lokalne Ÿródła, twierdzi, że na wschodniš Ghutę zrzucona została bomba beczkowa, zawierajšca trujšce chemikalia. Według stacji co najmniej 45 osób zostało zabitych, a ponad pół tysišca odniosło obrażenia. Prorebelianckie Ÿródła mówiš o nawet 75 zabitych, a niektóre media nawet o 110 ofiarach œmiertelnych.

Zdjęcia rozpowszechnione w mediach społecznoœciowych pokazujš martwych ludzi, w tym dzieci, z widocznymi objawami ataku chemicznego. Nie ma jednak niezależnego Ÿródła, które mogłoby potwierdzić autentycznoœć tych zdjęć.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, które ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, ale używa sieci swoich kontaktów w Syrii do ustalenia liczy ofiar, poinformowało, że jedenaœcie osób, w tym pištka dzieci, ma symptomy "duszenia się" w wyniku ataku.

Syryjskie media państwowe zaprzeczyły atakom chemicznym. - Terroryœci z Dżajsz al-Islam sš w stanie upadku, a ich media fabrykujš informacje i chemicznych atakach w nieudanej próbie przeszkodzenia postępom armii arabskiej w Syrii - podała państwowa agencja SANA, cytujšc oficjalne Ÿródło.