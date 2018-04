Trump: Rosja zapłaci wysoką cenę za wsparcie "zwierzaka Asada"

Prezydent USA ostrzegł Rosję i Iran, że "zapłacš wysokš cenę" za poparcie reżimu syryjskiego, po tym, gdy media doniosły o ataku chemicznym w Ghucie.

Al Jazeera, powołujšc się na lokalne Ÿródła, twierdzi, że na wschodniš Ghutę zrzucona została bomba beczkowa, zawierajšca trujšce chemikalia. Według doniesień zginęło co najmniej 150 osób, a ponad tysišc odniosło obrażenia.

Zdjęcia rozpowszechnione w mediach społecznoœciowych pokazujš martwych ludzi, w tym dzieci, z widocznymi objawami ataku chemicznego. "Białe Hełmy", grupa ratowników-wolontariuszy, oœwiadczyła, że bomba została zrzucona z helikoptera.

"Obszar okrucieństwa jest zablokowany i otoczony przez armię syryjskš, przez co jest całkowicie niedostępny dla œwiata zewnętrznego. Prezydent Putin, Rosja i Iran sš odpowiedzialne za wsparcie zwierzaka Asada. Zapłacš wielkš cenę. Należy otworzyć natychmiast obszar dla pomocy medycznej i weryfikacji (informacji o ataku). Kolejna katastrofa humanitarna bez żadnego powodu. CHORE!" - napisał na Twitterze Donald Trump.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...