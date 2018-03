Erdogan "zasmucony" przez Francję

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan odrzucił ofertę Francji, która chciała wystšpić w roli mediatora w północnej Syrii, gdzie turecka armia prowadzi ofensywę przeciw Kurdom w ramach operacji "Gałšzka oliwna".

- Nie potrzebujemy mediacji - powiedział prezydent Turcji. - Jesteœmy bardzo zasmuceni, że Francja prezentuje błędne stanowisko w tej kwestii - dodał.

W północnej Syrii Turcja prowadzi ofensywę przeciwko kurdyjskim Powszechnym Jednostkom Ochrony (YPG). Formacje te uważane sš przez USA za sojuszników w walce z Daesh (YPG brało udział m.in. w wyzwoleniu spod władzy dżihadystów Ar-Rakki, nieformalnej stolicy samozwańczego kalifatu). Z kolei Turcy sš zdania, że YPG to zbrojne ramię zdelegalizowanej w Turcji i uznanej za organizację terrorystycznš Partii Pracujšcych Kurdystanu (PKK). Turkom udało się już oczyœcić z Kurdów rejon miasta Afrin, zapowiadajš jednak dalszš ofensywę.

- Od kiedy Turcja siada do stołu z organizacjami terrorystycznymi? - pytał Erdogan mówišc o propozycji Francji, która chciała mediować między Ankarš a Kurdami. - Możecie siadać do stołu z organizacjami terrorystycznymi, ale my będziemy nadal walczyć z terrorem - dodał.

Wczeœniej rzecznik Erdogana stwierdził, że Turcja "odrzuca wszystkie inicjatywy zmierzajšce do mediacji między Turkami a organizacjami terrorystycznymi".

Francja podkreœla, że YPG nie ma żadnych bezpoœrednich zwišzków z PKK (tę ostatniš również państwa Zachodu uważajš za organizację terrorystycznš).

Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się z członkami Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), w skład których wchodzš YPG i wyraził nadzieję na rozpoczęcie dialogu między Turcjš a kurdyjskimi milicjami.

Urzšd prezydenta Francji podkreœlił, że docenia wkład i determinację SDF w walce z Daesh.