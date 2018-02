Syria: Rosja odpowiada nalotami na utratę myśliwca

Rosja miała przeprowadzić serię ataków powietrznych nad ranem 4 lutego w syryjskiej prowincji Idlib, po tym jak w sobotę syryjscy rebelianci zestrzelili w tym regionie jeden z rosyjskich samolotów bojowych. Pilot maszyny katapultował się, ale miał zginšć po wylšdowaniu w wymianie ognia.

Al Jazeera, cytujšc Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibš w Londynie mówi o co najmniej 68 rosyjskich uderzeniach z powietrza w niedzielę. W nalotach miało zginšć co najmniej pięć osób, a tysišce cywilów uciekło z rejonu, w którym doszło do ataków.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Już w sobotę w prowincji Idlib miało dojœć do 35 rosyjskich uderzeń z powietrza - informuje Reuters.

Rosyjski resort obrony podał, że w atakach powietrznych przeprowadzonych przez rosyjskie rolnictwo zginęło 30 syryjskich bojowników, którzy mieli być odpowiedzialni za stršcenie rosyjskiego samolotu szturmowego Su-25.

Stršcenie maszyny miało być dziełem członków grupy znanej pod nazwš Tahrir al-Sham. W skład grupy wchodzš członkowie dawnego Frontu al-Nusra, uznawanego za odłam Al-Kaidy w Syrii.

Na razie nie wiadomo w jaki sposób rebelianci stršcili myœliwiec. Według niektórych doniesień maszynę zestrzelono ogniem z karabinu maszynowego. inne doniesienia mówiš o stršceniu myœliwca rakietš ziemia-powietrze, ale rebelianci prawdopodobnie nie dysponujš tego typu broniš.