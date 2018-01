Premier Turcji pyta USA: Macie armię, po co wam Kurdowie?

Premier Turcji Binali Yildirim skrytykował władze USA za dostarczanie broni bojownikom kurdyjskich Powszechnych Jednostek Ochrony (YPG). Yildirim pytał, czy USA naprawdę potrzebujš kurdyjskich milicji, skoro dysponujš ogromnš armiš.

- Mówimy im: "Jesteœcie naszym sojusznikiem, dlaczego to robicie?". I słyszymy w odpowiedzi, że nie jest to kwestia wyboru, lecz koniecznoœci. Ale czy wielkie państwo takie jak USA, które ma potężnš armię, potrzebuje wsparcia złowrogiej organizacji terrorystycznej? - pytał premier w czasie wiecu w Stambule.

- Państwo, które znamy jako naszego sojusznika i przyjaciela uzbraja bojowników Partii Pracujšcych Kurdystanu. Kiedy pytamy ich: "Co robicie? Co robicie?", odpowiadajš, że "walczymy z ISIL (akronim oznaczajšcy Państwo Islamskie Iraku i Lewantu) i nie chcemy robić tego rękoma własnych żołnierzy".

Yildrim nawišzał też do planowanego przez Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) stworzenia 30-tysięcznej zbrojnej formacji majšcej chronić granicy Syrii z Turcjš - plan ten wspierało USA. - To jest akt jawnie wrogi. Turcja nie pozwoli na to, niezależnie od tego kto za tym stoi, jak jest silny i kim jest. Żaden nowy byt na południowej granicy Turcji nie zostanie zaakceptowany.

Turcja uznaje Powszechne Jednostki Ochrony, a także osoby zwišzane z Partiš Unii Demokratycznej (PYD) za zbrojne ramię zdelegalizowanej w Turcji Partii Pracujšcych Kurdystanu, uznawanej za organizację terrorystycznš.

Z kolei USA uważajš Kurdów za sojuszników w walce z Daesh - formacje YPG odegrały dużš rolę w wyzwoleniu Ar-Rakki, nieformalnej stolicy samozwańczego kalifatu, spod władzy dżihadystów.

Od 22 stycznia tureckie wojsko prowadzi w Syrii ofensywę przeciw Kurdom w rejonie Afrin. Operacja nosi kryptonim "Gałšzka oliwna".