Rosyjscy artyści śpiewali dla żołnierzy w Syrii

Rosyjscy artyści wystąpili z okazji nadchodzącego Nowego Roku dla rosyjskich żołnierzy w bazie wojskowej Humajmim w Syrii.

Dla żołnierzy zaśpiewał m.in. piosenkarz Anton Makarsky i piosenkarka Zara.

- To nie jest mój pierwszy występ w bazie wojskowej, ale pierwszy raz robiłem to w Syrii - przyznał Makarsky w rozmowie z rosyjską telewizją "Zwiezda" ("Gwiazda"), należącą do resortu obrony, która relacjonowała koncert.

- Nie wiem, kto miał z tego więcej radości - ci, dla których występowaliśmy czy my, którzy mogliśmy podać im dłoń i nasiąknąć siłą i duchem, który panuje wśród nich - dodał.

Zara przekazała żołnierzom listy od dzieci z Rosji, które życzyły im szczęśliwego Nowego Roku.

Przed miesiącem niespodziewaną wizytę w bazie w Syrii złożył Władimir Putin, który ogłosił wówczas wycofanie wojsk rosyjskich z Syrii. Od tego czasu część żołnierzy wróciło już do kraju.

W Syrii mają pozostać trzy bataliony rosyjskiej żandarmerii wojskowej i oficerowie współpracujący z syryjską armią.

Rosja zaangażowała się w konflikt w Syrii 30 września 2015 roku.