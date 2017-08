Doradczyni Asada: Wojna zbliża się ku końcowi

Jak przekonać szefa do awansu?

W komentarzu dla libańskiej telewizji Al-Majadin Szaaban oceniła, że wraz ze zmianą polityki mocarstw wojna osiągnęła "przedostatni etap".

- Tak, jak pokonaliśmy terroryzm, będziemy walczyć przeciwko wszelkiej nieprawowitej obecności na naszym terytorium, niezależnie od tego, czy będą to USA czy Turcja - zadeklarowała Szaaban. - Należy to do wyzwań, którym w odpowiednim czasie stawimy czoło - dodała.

Zdaniem doradczyni prezydenta rozpoczęte w czwartek w Damaszku międzynarodowe targi (Damascus International Fair) to "wiadomość, że wojna kończy się i jesteśmy na początku ścieżki w kierunku odbudowy". Szaaban dodała, że konflikt w Syrii "odwrócił się", co zostało rozpoczęte zdobyciem w ubiegłym roku Aleppo przez syryjską armię oraz jej sojuszników.

Jak zaznaczyła agencja Reutera, prezydent USA Donald Trump zakończył prowadzone przez CIA wspieranie grup rebeliantów walczących przeciwko rządowi Asada. Z kolei Turcja, długo jeden z głównych sojuszników rebeliantów, zmieniła swoje polityczne priorytety, rezygnując z walki z Asadem i koncentrując się na poprawie relacji z Rosją oraz ograniczeniu wpływów Kurdów.

Oświadczenie Szaaban zbiega się w czasie z postępami militarnymi syryjskiej armii. Z pomocą rosyjskich sił powietrznych oraz bojowników wspieranych przez Iran syryjski rząd odzyskał kontrolę nad rozległymi terenami na zachodzie kraju. W wielu miejscach udało się wynegocjować zawieszenie broni. W związku z mniejszym zaangażowaniem militarnym na zachodzie kraju siły rządowe mogły zostać przerzucone do walki przeciwko Daesh na wschodzie Syrii.

Na początku sierpnia syryjska armia uzyskała kontrolę nad miastem As-Suchna, co otwiera możliwość ofensywy w kierunku Dajr az-Zaur - miasta i bogatej w ropę prowincji o tej samej nazwie. W piątek siły rządowe zdobyły tereny w górach na północ i zachód od As-Suchna, otaczając bojowników IS.

W kierunku Dajr az-Zaur oraz doliny Eufratu planowana jest również ofensywa Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF). Arabsko-kurdyjski sojusz najprawdopodobniej skieruje się tam po zdobyciu oblężonej przez niego Ar-Rakki - stolicy Daesh. SDF jest wspierany z powietrza przez międzynarodową koalicję do walki z IS pod wodzą USA.