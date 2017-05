Syria: Amerykańskie wojsko atakuje sojuszników Asada

Jak podaje agencja AP, syryjskie grupy opozycyjne poinformowały o ofiarach śmiertelnych oraz uszkodzonych pojazdach. Źródła amerykańskie potwierdzają zniszczenie jednego czołgu. Nie wiadomo czy w zaatakowanej grupie znajdowali się żołnierze rządowych wojsk syryjskich.

Nalot nastąpił kiedy szyickie milicje zbliżyły się do bazy Tanf. Dowodzona przez USA koalicja uzasadniła go zagrożeniem zarówno dla armii amerykańskiej, jak i jej sojuszników i określiła go jako defensywny. Przed atakiem amerykańskie lotnictwo zaprezentowało swoją obecność i oddało strzały ostrzegawcze. Miejscem akcji był pustynny teren w pobliżu zbiegu granic Syrii, Iraku oraz Jordanii.

Milicje szyickie na południu Syrii są wspierane przez Damaszek oraz Iran, ale oficjalnie nie wchodzą w skład sił zbrojnych reżimu Asada. Wcześniej w regionie dochodziło do starć między siłami rządowymi, a rebeliantami wspieranymi przez Waszyngton.