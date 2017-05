USA: przeanalizujemy porozumienie ws. stref bezpieczeństwa w Syrii

W ocenie Mattisa nie wiadomo, czy porozumienie będzie mieć wpływ na działania zbrojne prowadzone przez międzynarodową koalicję przeciwko IS. Dodał, że nadal opracowywane są dokładne granice stref bezpieczeństwa.

- To wszystko trwa. Kto będzie zapewniał bezpieczeństwo? Kto się tego podejmie? Jakie podmioty nie będą miały tam wstępu? Wszystkie te problemy muszą być rozwiązane i jesteśmy w to zaangażowani - powiedział Mattis dziennikarzom na pokładzie samolotu. Szef resortu obrony leciał do stolicy Danii, gdzie odbędzie się spotkanie koalicji państw walczących z IS.

- Przyjrzymy się propozycjom i zobaczymy, czy mają szansę na realizację. Czy porozumienie wpłynie na walkę z IS? Uważam, że społeczność międzynarodowa jest zjednoczona w dążeniu do pokonania ISIL (Islamskie Państwo Iraku i Lewantu, wcześniejsza nazwa IS) - dodał.

Agencja Associated Press zwraca uwagę, że mimo wejścia w życie porozumienia, w pobliżu stref bezpieczeństwa dochodzi do walk.

W nocy z piątku na sobotę w Syrii weszło w życie porozumienie o utworzeniu w kraju stref bezpieczeństwa. Utworzenie czterech "stref deeskalacji" uzgodniły w zeszłym tygodniu w stolicy Kazachstanu, Astanie przedstawiciele Rosji, Turcji i Iranu. Strefy obejmują całą prowincję Idlib, a także części prowincji Latakia, Hims, Hama, Dara i Kunajtira, część Aleppo, jedno z przedmieść Damaszku.

Ma w nich obowiązywać całkowity zakaz używania broni. Będzie tam można dostarczać pomoc humanitarną - wynika z porozumienia. Amerykanie nie są stroną porozumienia.