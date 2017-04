CNN: Syria przebazowała swoje samoloty bojowe w obawie przed atakami USA

Foto: By U.S. Navy photo by Photographer's Mate 3rd Class Christopher B. Stoltz. [Public domain], via Wikimedia Commons

Syryjskie władze przebazowały większość swoich samolotów bojowych, aby ochronić je przed ewentualnymi kolejnymi atakami rakietowymi USA - informuje CNN powołując się na przedstawicieli Pentagonu.