USA: Rosja mogła z wyprzedzeniem wiedzieć o ataku chemicznym w Syrii

Foto: AFP

USA doszły wstępnie do wniosku, że Rosja wiedziała z wyprzedzeniem o ataku chemicznym sił syryjskich na opanowaną przez rebeliantów miejscowość Chan Szajchun w prowincji Idlib - pisze agencja Associated Press. Zginęło tam co najmniej 86 osób.