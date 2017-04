USA: Senatorzy wezwali Trumpa do opracowania strategii walki z IS i reżimem Asada

Foto: AFP

Dwóch republikańskich senatorów John McCain i Lindsey Graham w opublikowanym we wtorek oświadczeniu wezwało prezydenta USA Donalda Trumpa do opracowania ogólnej strategii zmierzającej do zniszczenia tzw. Państwa Islamskiego i obalenia reżimu Baszara el-Asada w Syrii.