Szef MSZ Francji zarzuca Baszarowi el-Asadowi kłamstwo i cynizm

- To, co słyszałem (od Asada), to stuprocentowe kłamstwo i propaganda. To stuprocentowe okrucieństwo i cynizm - ripostował francuski minister spraw zagranicznych, Jean-Marc Ayrault, który przebywa z wizytą w Pekinie.

Asad utrzymywał poprzedniego dnia w wywiadzie dla agencji AFP, że atak chemiczny w prowincji Idlib w Syrii, do którego doszło w ubiegłym tygodniu, to "stuprocentowa fabrykacja" Zachodu w celu uzasadnienia późniejszego amerykańskiego ataku rakietowego na syryjską bazę wojskową Szajrat.

Na konferencji prasowej, na której wystąpił wspólnie z szefem chińskiej dyplomacji Wangiem Yi, francuski minister powiedział, że twierdzenia Asada wzbudziły w nim "głęboki smutek i konsternację". - Rzeczywistość, to ponad 300 000 zabitych, 11 milionów przesiedlonych lub uchodźców, dziesiątki tysięcy ludzi wtrąconych do syryjskich więzień i zniszczony kraj - brzmiała riposta francuskiego ministra.

- Należy położyć kres temu wszystkiemu za pomocą rzeczywistego zawieszenia broni, które byłoby zagwarantowane przez wspólnotę międzynarodową, co otworzyłoby z kolei drogę do wznowienia procesu politycznego rozwiązywania sytuacji zgodnie z rezolucją 2254 Rady Bezpieczeństwa ONZ - zakończył Ayrault.

4 kwietnia w mieście Chan Szajchun w prowincji Idlib doszło do ataku chemicznego, w którym zginęło 87 osób. O jego przeprowadzenie oskarżono wojska reżimu Asada. Damaszek zaprzecza, twierdzi, że jego siły dokonały nalotu na magazyn, w którym rebelianci składowali "toksyczne substancje".

W reakcji na atak chemiczny Stany Zjednoczone przeprowadziły w nocy z 6 na 7 kwietnia uderzenie rakietowe na syryjską bazę lotniczą Szajrat w prowincji Hims. Według władz USA z tej bazy wystartowały syryjskie samoloty, które zaatakowały Chan Szajchun.