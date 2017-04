Syria: Szef MSZ zaprzecza, by to jego rząd przeprowadził atak chemiczny

Foto: AFP

Szef syryjskiej dyplomacji Walid el-Mualim kategorycznie odrzucił tezę, że to rząd w Damaszku sięgnął po broń chemiczną do przeprowadzenia we wtorek ataku w kontrolowanej przez rebeliantów prowincji Idlib na północnym zachodzie kraju.