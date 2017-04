Kolejny rosyjski okręt u wybrzeży Syrii

Okręt wojenny wyposażony w pociski manewrujące dołączył do rosyjskiej grupy okrętów operujących u wybrzeży Syrii - informuje "The Guardian".