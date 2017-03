Wspierane przez USA siły w Syrii wykluczają udział Turcji w ataku na Rakkę

- Turecka strona jest siłą okupacyjną i nie można jej pozwolić, by okupowała jeszcze więcej syryjskiej ziemi - powiedział agencji Reutera rzecznik SDF Talal Silo.

Dodał, że siły SDF przekazały ten komunikat podczas spotkania w lutym z amerykańskim senatorem Johnem McCainem oraz przedstawicielami amerykańskiej armii na północy Syrii.

Silo wskazał również, że kwestią tygodni jest, zanim SDF dotrą na obrzeża Rakki, po odcięciu w tym tygodniu ostatniej głównej drogi prowadzącej do miasta. - Oczekujemy, że w ciągu kilku tygodni nastąpi oblężenie miasta - powiedział. Odcięcie Rakki od mateczników IS w muhafazie (prowincji) Dajr az-Zaur na południowy wschód stanowi poważny cios dla IS w Syrii.

Do marszu na Rakkę szykują się osobno tureckie wojska i sprzymierzone z nimi siły syryjskie, Kurdowie popierani przez USA i wspierane przez Rosję rządowe wojska syryjskie.

SDF to arabsko-kurdyjska koalicja kierowana przez Kurdów z milicji YPG (Ludowe Jednostki Samoobrony) i główny partner USA w wojnie z IS w Syrii. Od listopada ub.r. SDF współpracują z siłami antydżihadystycznej koalicji pod wodzą USA w celu okrążenia Rakki.

Stany Zjednoczone rozmawiają z Turcją na temat roli, jaką może pełnić w wyzwalaniu Rakki, uznawanej za stolicę samozwańczego kalifatu o nazwie Państwo Islamskie, z dżihadystów z organizacji zbrojnej o tej samej nazwie. Ar-Rakka znajduje się na północy Syrii i pozostaje w rękach tych ekstremistów od stycznia 2014 r.

Turcja postrzega YPG jako zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa narodowego; uważa bojowników YPG za przedłużenie zdelegalizowanej w Turcji Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), która od ponad 30 lat prowadzi z turecką armią walkę zbrojną o kurdyjską autonomię. PKK jest uważana przez Ankarę, USA i UE za organizację terrorystyczną.

W zeszłym tygodniu dowódca sił USA do walki z IS w Iraku i Syrii gen. Stephen Townsend zapowiedział, że w kontrofensywie na Rakkę wezmą udział niektórzy kurdyjscy bojownicy, ponieważ w tym zamieszkanym głównie przez Arabów mieście znajdują się Kurdowie.

Od czasu utworzenia na początku 2015 roku SDF przejęły z rąk dżihadystów z IS duże połacie terytorium wzdłuż syryjsko-tureckiej granicy i zmusiły ich do wycofania się na obszar w promieniu 30 km od Rakki.

Dwa i pół roku od rozpoczęcia ataków z powietrza na cele IS w Syrii i Iraku dżihadyści utracili ponad jedną czwartą obszarów opanowanych w Syrii i ponad połowę terytoriów, które opanowali w Iraku.