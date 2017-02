Syria: Siły wspierane przez USA posuwają się naprzód w stronę Ar-Rakki

"Naszym celem jest odcięcie drogi do (bastionu dżihadystów - red.) Ar-Rakki oraz oblężenie Państwa Islamskiego (IS). Wyzwoliliśmy piętnaście miejscowości" - oświadczył Dedżwar Khabat.

"Wkroczyliśmy do pierwszych miejscowości w prowincji Dajr az-Zaur" - mówił cytowany przez AFP inny przedstawiciel SDF, Abu Khawlah. "To dla IS duże zaskoczenie, a będą też kolejne" - dodał. Dajr az-Zaur od wschodu sąsiaduje z muhafazą Ar-Rakka.

Obecnie odziały SDF znajdują się w miejscowości Makmaneh, leżącej ok. 100 kilometrów na wschód od Ar-Rakki. SDF to arabsko-kurdyjska koalicja kierowana przez Kurdów z milicji YPG (Ludowe Jednostki Samoobrony).

Jak podało we wtorek Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, w nalotach niezidentyfikowanego lotnictwa na kontrolowaną przez IS miejscowość w prowincji Dajr az-Zaur zginęło tego dnia 11 osób, a co najmniej 35 zostało rannych.

Na początku lutego SDF poinformowały, że rozpoczęły nową fazę kampanii przeciwko IS w Ar-Rakce, której celem jest zamknięcie okrążenia miasta i odcięcie siłom IS drogi do ich bastionów w prowincji Dajr az-Zaur. Poinformowano, że akcja została podjęta "przy rosnącym wsparciu lotnictwa prowadzonej przez USA koalicji".

Siły międzynarodowej koalicji pod wodzą USA od ponad dwóch lat prowadzą naloty na pozycje IS w Ar-Rakce, a oddziały dowodzone przez kurdyjskich bojowników prowadzą ofensywę na sąsiednich obszarach, głównie na północ od miasta. Ar-Rakka jest de facto stolicą samozwańczego kalifatu powołanego do życia przez IS i pozostaje w rękach ekstremistów od stycznia 2014 roku.