Syria: Siły wspierane przez USA rozpoczęły nową fazę kampanii przeciwko Daesh

Celem ofensywy jest zamknięcie okrążenia miasta i odcięcie siłom IS drogi do ich bastionów w prowincji Deir al-Zor.

SDF wydały komunikat, w którym podkreślono, że akcja została podjęta "przy rosnącym wsparciu lotnictwa prowadzonej przez USA koalicji".

Siły międzynarodowej koalicji pod wodzą USA od ponad dwóch lat prowadzą naloty na pozycje IS w Ar-Rakce, a oddziały dowodzone przez kurdyjskich bojowników prowadzą ofensywę na sąsiednich obszarach, głównie na północ od miasta. Ar-Rakka jest de facto stolicą samozwańczego kalifatu powołanego do życia przez IS i pozostaje w rękach ekstremistów od stycznia 2014 roku.

W piątek siły koalicji zniszczyły w nalotach główny wodociąg zaopatrujący miasto oraz mosty łączące je z terenami na południu kraju.