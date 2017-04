Eric Murray, dwukrotny mistrz olimpijski, kończy karierę

Foto: By Joanne from London, UK (Bond and Murray) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarskiej dwójce bez sternika Nowozelandczyk Eric Murray kończy karierę. Razem z Hamishem Bondem był niepokonani w latach 2009-2016, wygrywając 69 wyścigów z rzędu - poinformowały miejscowe media.