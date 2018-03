Grzegorz Tkaczyk: nie dawałem sobie w kaszę dmuchać

Wybitny piłkarz ręczny, Grzegorz Tkaczyk, wicemistrz œwiata z roku 2007, wcišż czuje więŸ z warszawskim Targówkiem. Ale podkreœla, że teraz dobrze mu w Kielcach: cisza, spokój i jazda na wakeboardzie. Tylko na Mazury daleko...

Rz: Kiedy pan o sobie myœli: „jestem z...", to co się dalej pojawia?

Grzegorz Tkaczyk: ...z Targówka.

Z Targówka... Przecież wyjechał pan z Warszawy dawno, przez wiele lat mieszkał w Niemczech, a teraz w Kielcach?

Tego się nawet nie da porównać. W tej chwili jestem na innym etapie życia. Targówek to lata młodoœci, tam zaczęła się moja przygoda z piłkš ręcznš, natomiast w Kielcach się zakończyła. Z Targówka wyjeżdżałem do Niemiec młody, niedojrzały, a do Polski wracałem jako ukształtowany zawodnik i człowiek.

Wspomnienia się nie zatarły przez te wszystkie lata?

Zawsze z wielkš przyjemnoœciš wracam do rodziców, którzy w dalszym cišgu mieszkajš na Targówku. Mam tam przyjaciela, z którym cišgle utrzymuję kontakt. Nie rozmawiamy tylko przez telefon, nadal się spotykamy. PrzyjaŸnie, które tam zawišzałem, trwajš do dziœ. Jestem na innym etapie życia niż wtedy, za warszawskich czasów. Mam rodzinę, trójkę dzieci, trochę inaczej postrzegam œwiat. Teraz żyję w Kielcach, a właœciwie nawet pod miastem – w Masłowie. To miejsce idealne dla spokojnego życia rodziny, a właœnie tego w tej chwili szukam.

Wyruszył pan w œwiat z Warszawy, a skończył w małym mieœcie. Częœciej zdarza się podróż w odwrotnym kierunku...

Już od wielu lat odzwyczajam się od życia w wielkiej metropolii. Wyjeżdżajšc z Targówka, trafiłem do Magdeburga, który wielkoœciš przypomina Kielce. Następnie podczas gry w Rhein-Neckar Loewen mieszkałem w 6-tysięcznej wsi Rauenberg i tylko mecze rozgrywaliœmy w dużym mieœcie, jakim jest Mannheim. Kontakt z wielkim miastem miałem tylko na poczštku swojego życia. Los tak chciał, a warunki piłki ręcznej w Polsce tak się ułożyły, że poza Wybrzeżem Gdańsk nie ma dużego miasta w Polsce, które ma piłkę ręcznš na poziomie ekstraklasy.

Pomówmy więc na poczštek o Targówku. Co dało panu to miejsce? To rzeczywiœcie jest taka dzielnica, w której spacerowiczom po zmroku powinny drżeć łydki?

Wiele się zmieniło na Targówku, co zresztš opisałem w swojej ksišżce. Kiedyœ na ulicach królowały tam „młode wilki" i inne postaci ze œwiatka przestępczego. Teraz tego już nie ma, a jeżeli nawet czasem się zdarza, to w bardzo małym stopniu. To zasadnicza zmiana. Metro tam budujš, to jest rewolucja. Chodziłem do liceum na tzw. Starej Pradze, na ulicy Kowelskiej, czyli w dosyć nieprzyjemnym rejonie Warszawy. To sprawiło, że mój charakter w latach młodzieńczych się utwardził. Byłem krnšbrny, zadziorny, nie dawałem sobie w kaszę dmuchać. Potem przeniosłem to na sport, który jeszcze bardziej mi charakter wyszlifował.

Blok, asfalt, boisko, ławka? To wszystko wraca we wspomnieniach?

Blok, asfalt, słynna obwodnica na Targówku, na której co wieczór odbywały się popisy miejscowych „gangsterków". Podjeżdżały efektowne samochody, co w tamtych latach robiło na mnie spore wrażenie. To jednak była tylko mała częœć mojego życia. Pamiętam, że zawsze, kiedy wracałem ze szkoły, od razu rzucałem plecak, brałem piłkę i szedłem grać w nogę, piłkę ręcznš albo w koszykówkę. Byłem bardzo aktywnym dzieckiem. JeŸdziłem na rowerze, na deskorolce. Chyba spróbowałem wszystkiego, co ma koła. Z każdš dyscyplinš sportu miałem do czynienia. Nie było mowy o tym, żeby siedzieć w domu.

Teraz z deskorolki przesiadł się pan na motocykl?

Tak, mam motocykl, na którym jeżdżę od czasu do czasu.

A propos koszykówki. Niedawno wyremontowano boisko, na którym pan grywał...

Tam się dużo zmieniło. Mogę sobie tylko pomyœleć, że marzyłem, by grać w takich warunkach, jakie obecnie ma młodzież. Od czasów mojej młodoœci poszło wszystko do przodu niesamowicie.

Podobno na tym boisku grywali też Paweł Nastula i Bartosz Kizierowski?

Ja ich nigdy nie spotkałem, zapewne z racji dzielšcej nas różnicy wieku.

Koszykarze amerykańscy, którzy wychowywali się w trudnych dzielnicach, opowiadajš, że tam nauczyli się tzw. brudnych gadek, które potem wykorzystywali na boisku. Pan też się ćwiczył w takich rozmowach na Targówku, a potem przenosił je na parkiet?

Niekoniecznie. Gdy byłem starszy, z Targówka musiałem dojechać na Mokotów, do hali Warszawianki. Podróż w jednš stronę komunikacjš miejskš zajmowała godzinę, więc gdy wróciłem do domu o dziesištej wieczorem, to marzyłem jedynie, żeby się położyć do łóżka, bo padałem ze zmęczenia. Czasu na przesiadywanie i zgłębianie meandrów osiedlowego życia nie było zbyt dużo.

Miał pan na osiedlu jakieœ przezwisko? „Młody" pochodzi z tamtych czasów?

Ksywa „Młody" przyczepiła się do mnie w piłce ręcznej. Na Targówku nie miałem żadnego przezwiska.

Byli inni zdolni sportowcy, którzy mieli szansę na zrobienie kariery, ale poniosło ich w stronę „młodych wilków" albo ławki pod blokiem?

Było kilku chłopaków, z którymi grałem jeszcze w juniorach, ale potem ruszyli w innš stronę. Niekoniecznie to były złe drogi, po prostu mieli inne pomysły na życie.

Po powrocie z Niemiec, chcšc grać na najwyższym poziomie, miał pan do wyboru Vive Kielce i Wisłę Płock...

Cieszę się, że trafiłem tutaj, bo z perspektywy czasu widzę, że życie napisało mi wspaniały scenariusz. W ostatnim sezonie kariery udało mi się wygrać Ligę Mistrzów, czyli zrealizować cel, do którego dšżyłem przez 20 lat. Rzeczš najważniejszš jest jednak to, że moja rodzina jest tutaj szczęœliwa. Od razu kupiliœmy dom. Kiedy wydałeœ swoje ciężko zarobione pienišdze, to dom cię tutaj trzyma. Nie tak łatwo się wyprowadzić, pojechać dalej, a dom sprzedać. To była decyzja mocno wišżšca mnie z Kielcami.

Na podjęcie pracy w klubie trzeba było jednak chwilę poczekać.

Tak to wyglšdało z boku. Nie było o tym głoœno w mediach, ale umowę z prezesem Bertusem Servaasem zawarłem już pół roku przed końcem kontraktu. Wiedziałem, że klub chce mnie zatrudnić w innej roli. Nie było tak, że zakończyłem karierę, usiadłem w domu i nie wiedziałem, co będę robił, czekajšc na telefon od prezesa. Œwiadomoœć tego, że Vive wišże ze mnš plany, pomogła mi podjšć decyzję o zakończeniu kariery i przejœciu na drugš stronę mocy.

Ma pan szansę na zachowanie chociaż odrobiny prywatnoœci w Kielcach?

W miejscu, w którym mieszkam, udaje się to bez problemu. Nie mam tam nawet zasięgu w telefonie komórkowym, więc jeœli ktoœ nie zna numeru domowego, to mnie w ogóle nie złapie. Rozpoznawalnoœć to jedno, ale chyba najważniejsze jest, że wszyscy, którzy mieszkajš w Kielcach, a tym bardziej przychodzš na mecze, bardzo doceniajš swoich byłych zawodników. Jeszcze dziœ spotykam się z miłymi reakcjami, bo kielczanie pamiętajš, ile serca oddało się Vive. To jest ważniejsze niż rozpoznawalnoœć. Tradycje piłki ręcznej sš tutaj tak długie, że publicznoœć potrafi rozpoznać, kto jest wartoœciowym zawodnikiem i ile daje drużynie.

Kielce spodobały się panu od razu?

Nie było tak, że przyjechałem do Vive, nie wiedzšc nic o mieœcie, i zagrałem va banque, kupujšc dom. Kielce znałem, odwiedzałem znajomych, których tutaj miałem, przyjeżdżałem do nich na sylwestra.

Ma pan tu ulubione miejsca?

W Zagnańsku jest wycišg do wakeboardu, a to ledwie 10 kilometrów od mojego domu. Przy okazji można zobaczyć dšb Bartek.

To nie jest jedyne miejsce do uprawiania sportu, bo w okolicy Kielc jest sporo akwenów, co zresztš bardzo mi odpowiada, bo nie potrafię żyć bez wody. Jest Zalew Sulejowski, który odkryłem w zeszłym roku – trzymam tam swojš łódkę. Kiedy tylko mam wolnš chwilę, chętnie jadę godzinę, bo potem cały dzień mogę spędzić na wodzie. Nie brakuje pięknych miejsc, które mogę zwiedzać na motorze, bo mamy tutaj œwietne drogi. Jeżdżę i podziwiam zamki. Mam frajdę, kiedy podjeżdżam pod górkę, a zaraz potem czeka mnie zjazd. Województwo œwiętokrzyskie jest przepiękne.

Człowiek z Warszawy, który nie może żyć bez wody? To też nie wydaje się oczywiste...

Na Mazury jeŸdziłem od małego. To, że zakochałem się w tej częœci Polski, zawdzięczam rodzicom, którzy co roku spędzali tam urlop. Zarazili mnie miłoœciš do tego stopnia, że teraz ja też każdy urlop spędzam na Mazurach. Mam nawet pewne plany... Z mojego punktu widzenia jedyny minus Kielc jest taki, że daleko stšd na Mazury.

Nie pytam, jak szybko potrafi pan pokonać te 450 km...

Podróżuję z dziećmi, więc jeżdżę wolno.

W Warszawie też sš wycišgi do wakeboardingu, ostatnio takie miejsce powstało na Targówku, na Zalewie Bardowskiego.

Jest też – zdaje się – w Wilanowie. Jeszcze tam nie byłem. Powstaje całkiem sporo miejsc do uprawiania tego sportu. Wcale nie trzeba jechać na Mazury, żeby popływać.

Wolniejsze tempo życia było zachętš do tego, by zostać w Kielcach?

Nie da się porównać stolicy Polski do Kielc, bo to sš zupełnie inne miasta. Warszawa to miasto największych możliwoœci, ale też sš tu dużo większe korki, a ja odzwyczaiłem się od tłoku na ulicach. W Kielcach, kiedy masz dużego pecha, to postoisz w korku 20 minut, a już nawet to mnie denerwuje. W stolicy jest do wyboru więcej miejsc, restauracji, do których można pójœć. W Kielcach takich możliwoœci nie mam, wszystko zamyka się w obrębie czterech, pięciu fajnych knajpek, jest więc spora powtarzalnoœć. Co ja tu opowiadam o restauracjach... Przecież stałem się już takim domatorem, że niechętnie chodzę w miasto, więc powtarzalnoœć knajpkowa przestaje być problemem.

Restauracja Karola Bieleckiego jest w czołówce?

Zdecydowanie tak, jego lokal zaliczam do najlepszych w Kielcach, można tam œwietnie zjeœć. Karol spełnił swoje marzenia, bo zawsze opowiadał, że chce się zajšć gastronomiš, i naprawdę mu się to udało.

Kiedy Korona gra z Legiš, to komu pan kibicuje?

Nie interesuję się polskš piłkš nożnš i nie jest to odpowiedŸ dyplomatyczna. Lubię oglšdać futbol na najwyższym poziomie, więc czasami œledzę mecze Ligi Mistrzów, choćby z racji tego, że mój syn trenuje i jest bramkarzem. Kibicuję Bayernowi Monachium, bo gra tam Robert Lewandowski, a Polakowi trzeba kibicować. Od siedmiu lat mieszkam w Kielcach i nigdy nie byłem na meczu Korony. Jeœli mam się wybrać na mecz, to na reprezentację Polski, kiedy gra na Stadionie Narodowym, a reprezentację mamy dobrš. Zdecydowanie wolę siatkówkę. W zeszłym roku często pojawiałem się w hali, żeby kibicować Effectorowi albo po prostu popatrzeć na dobrš siatkówkę.