Łańcuch dobroci i nadziei, który przywraca wiarę

O juniorach, którzy zostali mistrzami Europy, życiu w Trójmieœcie, operze i życzliwoœci ludzi opowiada Michał Globisz, były trener, doradca zarzšdu Arki Gdynia ds. sportowych.

Rz: W roku 2001 reprezentacja Polski juniorów do lat 18 zdobyła tytuł mistrza Europy. Dwa lata wczeœniej juniorzy do lat 16 zostali wicemistrzami. Pan prowadził obydwie te drużyny. Minęło kilkanaœcie lat, nikt nie zbliżył się do tych sukcesów. Co się zmieniło?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Michał Globisz: W roku 2012 reprezentacja juniorów młodszych prowadzona przez Marcina Dornę wywalczyła bršzowy medal mistrzostw Europy. To tak, żeby być w zgodzie z faktami. Ale rzeczywiœcie, zdolnych młodych zawodników mamy, a sukcesów brak.

Może szkolenie szwankuje?

Nie chcę tego oceniać, bo od kilku lat robię co innego. Nie pracuję z młodzieżš. Ale kiedy ja prowadziłem reprezentacje juniorów, mieliœmy jasno okreœlony podział zadań. Jeden mój współpracownik Dariusz Wójtowicz, były piłkarz Lechii, uczestnik meczów z Juventusem, mieszkał w Krakowie i patrolował południe Polski. Drugi – Tomasz Dawidowski – był mieszkańcem Łodzi, podlegała mu więc Polska centralna. Ja jako mieszkaniec Trójmiasta miałem pod kontrolš północ. Było nam o tyle łatwiej, że dobrze funkcjonowały SMS – szkoły mistrzostwa sportowego, dzięki którym nie marnowały się talenty. Do swojej SMS w Gdańsku œcišgnšłem kilku zdolnych chłopców, m.in. Sebastiana Milę z Koszalina, Łukasza Mierzejewskiego i Łukasza Nawotczyńskiego z Ciechanowa, Wojciecha Łobodzińskiego z Bydgoszczy, Karola Pištka spod Wejcherowa. Nazwiska znane każdemu kibicowi w kraju. To chłopcy z dobrego rocznika 1982. Wszyscy przenieœli się do Lechii i znaleŸli się w reprezentacji, która zdobyła mistrzostwo Europy. W tamtym czasie juniorzy Lechii wygrywali wszystko, co się dało. Miałem ich na co dzień na boisku, wiedziałem, co robiš po zajęciach w szkole. To bardzo pomagało w pracy z reprezentacjš.

Czy oni już wtedy mieli swoich menedżerów?

Na szczęœcie nie. Nikt im nie mieszał w głowach i nie mamił obietnicami szybkich karier za granicš. Menedżerowie pojawili się dopiero po sukcesach. Poza tym wszyscy chłopcy grali w polskich klubach. Nie było problemu ze zwalnianiem na zgrupowania czy mecze. To bardzo pomagało we wspólnej pracy. W tygodniu uczyli się i trenowali w szkole, na weekendy jeŸdzili do swoich klubów na mecze. To zdało egzamin. Z rocznikiem 1990 już tak dobrze nie było, bo kluby nie chciały zwalniać zawodników. Kilka lat, a jednak różnica...

Pan chyba szczególnie odczuł różnice w podejœciu zawodników do pracy i klubów do ich gry w reprezentacji. Piętnaœcie lat pracy w PZPN to wyjštkowe osišgnięcie. Przypuszczam, że żaden inny trener w Polsce nie ma takiego stażu.

Nie sprawdzałem tego. Faktem jest, że w latach 1996–2011 prowadziłem kilka reprezentacji Polski, złożonych z chłopców od lat 16 do 20. Pracowałem z szeœcioma rocznikami. Najstarsi urodzili się w roku 1982, a najmłodsi dziesięć lat póŸniej. Prowadziłem te drużyny w około 300 meczach międzypaństwowych i pod tym względem chyba rzeczywiœcie jestem w Polsce rekordzistš. Dzisiaj, kiedy oglšdam w telewizji mecze ligowe, jeszcze w każdej drużynie widzę jakiegoœ swojego wychowanka.

Pan mówi o rekordach tego rodzaju, ale jest jeszcze coœ. Cztery ważne turnieje, na które pan pojechał z reprezentacjami. Mistrzostwa Europy U-16, w Czechach U-18 w Finlandii, mistrzostwa œwiata U-17 w Nowej Zelandii i U-20 w Kanadzie. Więcej zwycięstw niż porażek.

I wiele nauki dla wszystkich. W roku 1999, na turnieju w Czechach, przegraliœmy tylko dwa z szeœciu meczów: obydwa z Hiszpaniš. W finale 1:4. Minęły dwa lata i podczas mistrzostw juniorów starszych tš samš hiszpańskš drużynę pokonaliœmy 4:1. Chłopcy umieli wycišgać wnioski, szybko się uczyli. Byliœmy też bardzo dobrze przygotowani pod względem fizycznym. W finale mistrzostw Europy z Czechami, wygranym 3:1, strzeliliœmy dwie bramki w 89. i 90. minucie, grajšc w dziesištkę.

Przypomina się mecz z Brazyliš na mistrzostwach œwiata w roku 2007, w Kanadzie.

No tak, tam, w spotkaniu z Brazyliš, Krzysztof Król dostał czerwonš kartkę w pierwszej połowie, a mimo to wygraliœmy 1:0, po rzucie wolnym Grzegorza Krychowiaka. Stoperem Brazylii był David Luiz, a w ataku grał Pato. Faktem jest, że póŸniej Amerykanie pokonali nas wyraŸnie 6:1, Freddy Adu wbił nam trzy bramki...

A latem ubiegłego roku oblał testy w Sandecji Nowy Sšcz.

Gdzieœ się zagubił po drodze. Zresztš podobnie jak Dawid Janczyk, nasz najlepszy strzelec z tamtego turnieju w Kanadzie. Tak bywa z młodzieżš. Czwarty mecz rozgrywaliœmy z Argentynš i Sergio Aguero oraz Angelo di Marii nie daliœmy już rady. Przegraliœmy 1:3, ale prowadziliœmy 1:0 właœnie po bramce Janczyka.

Ma pan w głowie listę swoich znanych wychowanków?

Ja widzę nie tylko ich nazwiska, ale i twarze: Sebastian Mila, Wojtek Łobodziński, Paweł Golański, Rafał Grzelak, Paweł Brożek, Tomek Kuszczak, Bartek Białkowski, Wojtek Szczęsny, Grzesiek Krychowiak, Radek Matusiak, Łukasz Madej... Sami reprezentanci Polski. Nim w roku 2001 zdobyliœmy mistrzostwo Europy, w eliminacjach musieliœmy pokonać Anglię. Kilku z nich wzięło udział w meczu, który szczególnie zapisał mi się w pamięci, bo był chyba lepszy nawet od dwóch finałów juniorskiego Euro. Na stadionie Tottenhamu wygraliœmy z Angliš 1:0 po golu Pawła Brożka. Na stadionie Stoczniowca w Gdańsku utrzymaliœmy przewagę i mogliœmy jechać na finały.

Wywalczył pan awans niemal w domu. Ale pan nie jest rodowitym gdańszczaninem?

Nie, urodziłem się w Poznaniu. Mój tata mieszkał w tym mieœcie i też uprawiał sport. Grał w drugiej drużynie Warty, kiedy zdobywała tytuł mistrza Polski. Był również wioœlarzem i bokserem. Podczas wojny jako przewodnik przeprowadzał ludzi przez Tatry na węgierskš stronę. Stšd nasza bliska znajomoœć z rodzinš Krzeptowskich.

Słyszałem, że pański ojciec miał też pasję niezwišzanš ze sportem.

To nie tylko pasja, ale i zawód. Kiedy ja rok po wojnie przyszedłem na œwiat, tata był dyrektorem Opery Poznańskiej. Kilka lat póŸniej przeniesiono go służbowo do Wrocławia, gdzie objšł kierownictwo tamtejszej opery. Oczywiœcie przeniosła się tam cała rodzina, we Wrocławiu poszedłem do szkoły i zaczšłem grać w trampkarzach Œlšska. Ale piłkarzem to ja nie byłem.

Za to pewnie z koniecznoœci stał się pan melomanem.

Wcale nie z koniecznoœci. Tata pracował od rana do wieczora, więc kiedy musiał wyjœć z mamš na przedstawienie, to zabierali mnie ze sobš. Mnie się to od razu spodobało. Doszło do tego, że na niektóre spektakle chodziłem sam. Tata dawał mi klucz do loży dyrektorskiej, ja, uczeń szkoły podstawowej, siadałem tam sam i zanurzałem się w muzyce. Właœciwie cały repertuar operowy mam w małym palcu. „Łucję z Lammermoor" Gaetano Donizettiego obejrzałem chyba ze 20 razy. W dodatku rodzice prowadzili we Wrocławiu dom otwarty, coœ w rodzaju salonu towarzyskiego miasta. To dla młodego chłopaka było niezwykłe przeżycie. Mogłem rozmawiać w domu z muzykami, œpiewakami i tancerkami, których podziwiałem na scenie. Bliżej mi wtedy było do sali koncertowej niż stadionu.

Nadal pan to lubi?

Jak ktoœ pokocha muzykę, to już przepadło. Nie można bez niej żyć. Zresztš jeszcze przez wiele lat tata nie dawał mi o niej zapomnieć. W roku 1961 powierzono mu stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Gdyni, więc przeprowadziliœmy się z Wrocławia do Trójmiasta. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz w IX klasie przyszedłem do szkoły, kolega z tylnej ławki klepnšł mnie mocno w plecy i spytał: „A w piłę grasz?". A oni dobrze grali. Kiedy moja klasa zdobyła mistrzostwo szkoły, to już byłem jednym z nich.

Jaka to była szkoła?

Elitarne na owe czasy I Liceum Ogólnokształcšce w tzw. dworku Marysieńki Sobieskiej w Gdyni-Orłowie. Tam w roku 1964 zrobiłem maturę, a potem ukończyłem Wyższš Szkołę Ekonomicznš, która przekształciła się w Uniwersytet Gdański.

I z dyplomem magistra ekonomii został pan trenerem piłkarskim?

Kiedy w 1974 r. zaczynałem pracę z juniorami Lechii, to jeszcze niewiele wiedziałem. Kariery piłkarskiej nie zrobiłem, ale bardzo mnie interesowały zawiłoœci zwišzane z treningami i meczami. Tak się złożyło, że moja żona Marylka – a jesteœmy małżeństwem od roku 1969 – pracowała z koleżankš, która była kuzynkš Wojciecha Łazarka. On już był znanym trenerem i można powiedzieć, że po znajomoœci wzišł mnie do klubu, w którym wtedy pracował, czyli do MRKS Gdańsk. Zaczynałem tam z grupš trampkarzy. Kiedy przechodził do Lechii, to zabrał mnie ze sobš i kazał zrobić kursy trenerskie. Wojtek Łazarek był więc moim „ojcem chrzestnym". A jego syn Grzesio, który niedawno zmarł, znalazł się razem z Jackiem Grembockim w jednej z moich pierwszych grup juniorów Lechii.

Zaczynał pan pracę, kiedy reprezentacja Polski Kazimierza Górskiego zajęła trzecie miejsce na œwiecie.

Tak można powiedzieć. Od tamtej pory jestem cały czas przy piłce. To już 44 lata. A trzyletni kurs trenerski kończyłem na AWF, razem z byłymi znanymi piłkarzami Legii, reprezentantami Polski Jerzym WoŸniakiem i Januszem Żmijewskim. To były moje pierwsze spotkania z wielkš piłkš.

Widziałem pańskš gwiazdę w Alei Sław Lechii Gdańsk na starym stadionie przy ulicy Traugutta. Spędził pan w tym klubie ponad 20 lat, również jako trener pierwszej drużyny. Teraz pracuje pan w Arce. W Trójmieœcie, przy kibicach rzadko wykazujšcych się tolerancjš, to doœć rzadki przypadek.

Nie mam z tym problemów. Mam jednakowo ciepły stosunek do Lechii, jak i do Arki. Kibice to chyba rozumiejš. Nie jestem pierwszym mieszkańcem Trójmiasta, który był zawodnikiem lub trenerem najpierw jednego klubu, a potem drugiego. Roman Korynt jest legendš Lechii, a jego syn Tomek – Arki. Razem chodzš na mecze w Gdańsku i w Gdyni. „Bobo" Kaczmarek grał i trenował w obydwu klubach i wszędzie jest lubiany. Kiedy zaczęły się moje problemy z oczami, kibice na stadionie Arki rozwinęli transparent o treœci: „Panie Michale, życzymy zdrowia". Ja już tego nie widziałem. Powiedział mi siedzšcy obok Janusz Kupcewicz.

Skšd się wzięły te problemy?

Zaczęły się w roku 1994. Podczas zajęć na hali Lechii dostałem piłkš w oko. Spadły mi okulary, przestałem widzieć. Dostałem jakieœ lekarstwa, ale poprawy nie było. Po miesišcu sprawdzili, czy nie mam raka. Nie mam. Na wszelki wypadek wyrwali mi trzy zęby. Żadnej poprawy. Uznali, że na pewno zachorowałem na stwardnienie rozsiane. Z takš diagnozš wychodziłem z gabinetu. Lekarz tylko rzucił na odchodne: niech pan idzie do okulisty. Zrobiono mi 36 panoramicznych zdjęć oka, na co nikt wczeœniej nie wpadł. Wykluczono choroby, od nazw których robiło się goršco, ale nie zmieniło to faktu, że nie widziałem. Z jednym okiem zdobyłem tytuł mistrza Europy.

Kiedy pojawił się problem z drugim?

W 2014 r. Dwadzieœcia lat po tamtym wypadku w hali. Rano wstaję z łóżka i nic nie widzę. Lekarze nie potrafili ustalić przyczyny. Przeprowadzili jednak kompleksowe badania, z których wynikało, że mam złš krzepliwoœć krwi. Nie wdajšc się w szczegóły, jeœli norma wynosi 500, to ja miałem 5 tysięcy.

Co można zrobić po takiej diagnozie?

Załamać się. W Polsce nie było ratunku. ZnaleŸliœmy klinikę w Chinach, która przeprowadza operacje na oku w takich wypadkach. Wysłaliœmy tam komplet badań i wyników. Odpisali, że podejmujš się operacji, nie gwarantujš jednak poprawy większej niż 15 procent.

To już jakiœ zastrzyk optymizmu.

No tak, ale to wišzało się z kosztami, przekraczajšcymi możliwoœci rodziny. Przeżywałem najgorsze tygodnie życia. Brałem œrodki antydepresyjne, nie mogłem spać, miałem myœli samobójcze. Poszedłem na stadion Arki i uœwiadomiłem sobie, że jestem jedynš z dziesięciu tysięcy osób na trybunach, która nie widzi meczu. Nigdy nie zobaczę piłki, innych krajów, a przecież zwiedzanie jest jednym z sensów mojego życia. Zostanie tylko muzyka.

Pański przypadek dostarcza jednak dawki jak najlepszych myœli na temat bliŸnich.

To było niezwykłe. Informacja o moich problemach dotarła do chłopców. Sebastian Mila zajšł się koordynacjš zbierania funduszy na mój wyjazd do Chin i operację. Zadzwonił do mnie ze słowami: Panie trenerze, pamięta pan, jak przed meczami w szatni kładliœmy dłonie jedne na drugich, krzyczšc głoœno jak muszkieterowie – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nic się nie zmieniło. Pan się nie martwi. Ilekolwiek by nie kosztowało, podda pan się operacji i ona się na pewno powiedzie. Tak powiedział. To wie pan, jak ja wtedy wyglšdałem przy tym telefonie? Ręczniki były mokre od łez. Zadzwonił z Niemiec Alan Stulin, którego też miałem w reprezentacji. Powiedział, że nie ma złotówek i czy może wysłać euro, a jeœli tak, to na jakie konto. Odezwał się Grzesiek Krychowiak. Wspierał mnie prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, a prezes Arki Wojciech Pertkiewicz dawał do zrozumienia, że jestem bardzo potrzebny klubowi. Im więcej było takich reakcji pełnych życzliwoœci i gotowoœci niesienia pomocy, tym bardziej wierzyłem, że wszystko się uda.

No i PZPN sobie przypomniał, że trener, który przepracował w zwišzku 15 lat, jest w potrzebie.

Podobno informacja o moich kłopotach dotarła do Zbigniewa Bońka za poœrednictwem portalu Weszło.com. Prezes wspaniale się zachował, PZPN też pokrywał koszty wyjazdu do kliniki w Pekinie, trzytygodniowego pobytu, operacji i dalszego leczenia. Trzykrotnie wszczepiano mi tam komórki macierzyste, a efekt był taki, jak mówiono. 15-procentowa poprawa widzenia oznacza, że przed operacjš oglšdałem mecz w telewizji niemal przylepiony twarzš do ekranu, a teraz widzę z odległoœci 1,5–2 metrów. Do pracy na stadionie Arki jeżdżę autobusem i kiedy odpowiednio ustawię głowę, to nie muszę pytać ludzi, jaki numer przyjechał.

Można powiedzieć, że wszystko wróciło do normy?

W pewnym stopniu tak. Znów cieszę się życiem. Nie wiem, jak długo jeszcze będę pracował, ale dobrze mi w Arce. Tu jest rodzinna atmosfera, porażka w lidze nie łšczy się z drastycznymi decyzjami kadrowymi. Jest miło. Przegramy, to trudno. No i znalazłem się na innym etapie uczestnictwa w meczu. Idę, bo lubię być z ludŸmi, siedzę między kolegami, ale się nie denerwuję, bo nic z trybun nie widzę. Żona nagrywa mi mecz, więc po powrocie do domu oglšdam go bez nerwów, bo już znam wynik.

Michał Globisz (urodzony 11 grudnia 1946 w Poznaniu). Trener piłkarski, specjalizujšcy się w szkoleniu młodzieży. Zwišzany z Lechiš Gdańsk (1974–1996), PZPN (1996–2011), obecnie doradca zarzšdu w Arce Gdynia. Prowadził reprezentacje Polski juniorów w kategoriach U-16, U-17, U-18, U-19, U-20 w sumie w około 300 meczach międzypaństwowych. Z reprezentacjš do lat 18 zdobył mistrzostwo Europy (2001, Finlandia), do lat 16 – wicemistrzostwo (1999, Czechy). Prowadzona przez niego reprezentacja do lat 17 brała udział w mistrzostwach œwiata (1999, Nowa Zelandia) i w mistrzostwach œwiata do lat 20 (2007, Kanada). Magister ekonomii. Ma swojš gwiazdę w Alei Sławy Lechii Gdańsk.