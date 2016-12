Warszawa: Zalany węzeł „Marynarska"

Zamknięty został ciąg główny i łącznica zjazdowa w kierunku al. Krakowskiej na tej trasie.

Drogowcy zdecydowali o zamknięciu tego fragmentu drogi ekspresowej po tym, jak po dwudniowych opadach w stolicy utworzyło się tam ogromne rozlewisko.

O awarii powiadomiła rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w specjalnym komunikacie.

Napisano w nim, że w obrębie węzła „Marynarska" zamknięty został ciąg główny oraz łącznica zjazdowa w kierunku Centrum, czyli zjazd w kierunku Al. Krakowskiej i lotniska.

Z trasy S79 można zjechać tylko w kierunku zagłębia biurowego popularnie zwanego "Mordorem", co powoduje kilometrowe korki na Południowej Obwodnicy Warszawy.

Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej rozpoczęło się już wczoraj wieczorem.

Drogowcy nie mogli poradzić sobie z problemem, dlatego poprosili o pomoc straż pożarną. Jednak kanalizacja deszczowa oraz gleba są zbyt nasiąknięte, by przyjąć takie ilości wody.

GDDKiA informuje, że co najmniej do godziny 9 ulica będzie zamknięta, ale wszystko wskazuje na to, że utrudnienia potrwają dłużej. Nie tylko na węźle „Marynarska", ale na całym Mokotowie.