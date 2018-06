Jakub Stefaniak: Obłożyć mchem Pałac Kultury

Wokół Pałacu Kultury w Warszawie powinien istnieć park, a w okolicach powinien działać "slow foodowy targ" – uważa Jakub Stefaniak, rzecznik PSL i kandydat ludowców na prezydenta stolicy.

Jakub Stefaniak, gość Radia Zet, w rozmowie z Joanną Komolką mówił nie tylko o aferach z GetBack, Amber Gold czy poniedziałkowej wizycie Fransa Timmermansa wiceszefa KE w Polsce, ale też o wyborach samorządowych i pomysłach na Warszawę.

W ostatnich sondażach ma zaledwie 1,5 proc. poparcia. - Cieszę się, że Mieszko I nie startował z list PSL-u, bo byście mnie pytali o jego wynik – żartował polityk ludowców.

Jego zdaniem lotnisko Chopina nie powinno zostać zlikwidowane.- Jestem absolutnie za tym, żeby lotnisko zostało. To jest część strategii, która dotyczy nie tylko Warszawy, nie tylko aglomeracji warszawskiej, ale całego Mazowsza. I to już wcześniej powiedziałem - budować, a nie burzyć – tłumaczył.

Dodał, że jest też lotnisko w Modlinie, czy lotnisko w Radomiu, które "faktycznie zostało zepsute przez prezydenta z PiS-u, bo on chyba robił sobie kampanię na tym lotnisku i tak je zbudował, że jest do niczego".

- Mazowsze powinno się rozwijać w sposób zrównoważony i trzeba inwestować w te lotniska, które już mamy, a nie w lotnisko, które jest tylko na papierze, na które nie ma na nie żadnych pieniędzy – tłumaczył Stefaniak.

Zdaniem polityka PSL referendum w sprawie lotniska Chopina nie jest potrzebne. Taki pomysł zgłosił były wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz, który też wystartuje w jesiennych wyborach.

- Już nie patrzmy przez pryzmat tego, że na wszystko róbmy referendum! Nie ma żadnego referendum. Jeżeli chcemy warszawiaków zaktywizować, to zróbmy to, co my już zrobiliśmy, czyli rozpocznijmy zbiórkę podpisów. My już zbieramy podpisy pod tym, żeby ochronić Okęcie z jednej strony, a z drugiej strony, żeby też ochronić Modlin – tłumaczył kandydat PSL na prezydenta Warszawy.

Odniósł się też do propozycji Jana Śpiewaka z Wolnego Miasta Warszawa i kandydata na prezydenta stolicy, w sprawie stworzenia wokół PKiN parku centralnego.

- Dżungli Amazońskiej nie chcemy w centrum, ale park tak, i nie tylko park – tłumaczył Stefaniak.

Ma też bardzo oryginalny pomysł jak wykorzystać sam Pałac Kultury. - Mam pomysł, który może być pomysłem ciekawym, ponieważ funkcjonuje już w wielu miejscach na świecie, ale także w Polsce. Nie ma sensu burzyć, bo to są gigantyczne pieniądze i to nie jest tak, że się Pałac Kultury wytnie.

Stefaniak chciałby sprawić, żeby powierzchnia PKiN służyła jako kurtyna antysmogowa. - Obłożyć go mchem, przynajmniej po części. Jest taki gatunek mchu, który może być położony na ścianach budynków. To jest mech, który pochłania ten cały syf, który jest w powietrzu, oczyszcza to powietrze - wyjaśnił.

Inną propozycją kandydata PSL na prezydenta Warszawy jest stworzenie w okolicach Pałacu Kultury miejsca na "slow foodowy targ".

- To być miejsce, w którym oferowane by były różnorodne produkty sprzedawane za konkurencyjne ceny i żeby senior, któremu często nie starcza do pierwszego z różnych względów, mógł sobie tę żywność dobrej jakości kupić - tłumaczył. Jego zdaniem nawet miasto miało ten projekt dotować.

Pytany był też dlaczego opozycja wystawia tylu kandydatów na to stanowisko prezydenta stolicy odpowiedział, że „to się należy warszawiakom".

- Pani Szydło mówiła, że ministrom te pieniądze te należały, to ja powiem: warszawiakom się należy to, żeby mogli wybrać z różnych wizji miasta, z różnych wizji programu. Jeżeli my ograniczamy im ten wybór, to tak naprawdę działamy na ich niekorzyść – uważa Stefaniak.

Nie zdradził czy w drugiej turze poprze Rafała Trzaskowskiego(PO).-. Zobaczmy, kto będzie w tej drugiej turze - odpowiedział.

Przypomniał, że, „wiele wskazywało na to, że Bronisław Komorowski będzie prezydentem Polski, i nie jest".

- Zostawmy temat drugiej tury, bo to nie jest wróżenie z fusów, to są poważne rzeczy. Zacznijmy ludzi traktować też poważnie. Dzisiaj mamy przed pierwszą turą możliwość zaprezentowania szerokiego spektrum kandydatów i szerokich wizji programowych. A to, co zrobią mieszkańcy Warszawy, to ja nie jestem w stanie dzisiaj pani powiedzieć, na kogo zagłosują – dodał Stefaniak.