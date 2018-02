Protasiewicz: Jeśli Trzaskowski nie poszerzy koalicji, to grozi mu porażka w I turze

Czy w 2018 roku w Warszawie powtórzy się scenariusz niespodziewanego zwycięstwa kandydata PiS, podobny do sytuacji w kampanii prezydenckiej w 2015 roku? - Gdyby ktoœ na poczštku 2015 roku mówił, że może zdarzyć się porażka Bronisława Komorowskiego, to też wszyscy by się pukali w czoło. W polityce wszystko jest możliwe. O zwycięstwo trzeba zawalczyć, nie przychodzi samo – mówił na antenie RDC Jacek Protasiewicz, poseł Unii Europejskich Demokratów.

- Uważam, że Rafał Trzaskowski rozpoczšł kampanię nieco za póŸno. Nie będšc mieszkańcem Warszawy trudno mi oceniać jego propozycje, ale kandydat PiS – ktokolwiek nim będzie – będzie niezwykle wiarygodny w swojej obietnicy socjalnej, dużo bardziej niż Rafał Trzaskowski – podkreœlił Protasiewicz.

Poseł i szef sztabu PO w zwycięskich wyborach w 2011 roku mówił też o słaboœciach politycznej taktyki kandydata Platformy i Nowoczesnej. – Mam wrażenie, że Trzaskowski nie próbuje formułować szerszego porozumienia politycznego niż wyłšcznie ograniczonego do PO i Nowoczesnej. Jeœli się skończy tak, że do wyborów pójdzie jako kandydat PO i Nowoczesnej, a będzie kandydat z lewicy, kandydat z ruchów miejskich – jak Jan Œpiewak, kandydat samorzšdowy, to może się okazać, że I tura będzie negatywnym dla PO i Nowoczesnej zaskoczeniem – powiedział.

Jak podkreœlił, jest to duże ryzyko dla Trzaskowskiego. – Przed tym przestrzegam PO i samego Trzaskowskiego. Jeœli nie poszerzy koalicji, to grozi mu albo niewielka przewaga w I turze, albo ryzyko porażki. To zmieniłoby dynamikę. Wtedy wszyscy, którzy zakładaliby że to niemożliwe, nagle dostanš dostanš dodatkowej motywacji, by wzišć udział wyborach. I wtedy skończy się jak w 2015 roku – powiedział Protasiewicz.