Wiceminister obrony przeniesie się do Zamku Królewskiego?

Nominacja wiceministra obrony narodowej, historyka prof. Wojciecha Fałkowskiego na dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie jest możliwa w listopadzie - zapowiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin.

- Rzeczywiście wysłaliśmy teraz zapytania do różnych stowarzyszeń muzealników i historyków sztuki związane z chęcią powołania ministra prof. Wojciecha Fałkowskiego, wybitnego historyka na dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie - powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin zapytany o to, kiedy prof. Wojciech Fałkowski rozpocznie pracę jako dyrektor Zamku Królewskiego.

- Myślę, że jak uzyskamy te odpowiedzi, te opinie, to już w listopadzie ta nominacja jest możliwa - ocenił w RMF FM Sellin.

Prof. Wojciech Fałkowski obecnie pełni funkcję wiceministra w MON. Sellin podkreślił, że Fałkowski jest przede wszystkim wybitnym historykiem i wykładowcą.

Zapytany, dlaczego obecny dyrektor Zamku Królewskiego Przemysław Mrozowski nie dokończy kadencji stwierdził: - Pan Przemysław Mrozowski złożył rezygnację. Przez wiele lat był wicedyrektorem Zamku Królewskiego. Musieliśmy podjąć decyzję o nowym kierownictwie Zamku Królewskiego i uznaliśmy, że takim dobrym dyrektorem będzie Wojciech Fałkowski.

Sellin zaznaczył, że ceni dorobek Mrozowskiego i "to, co zrobił w ostatnim roku jako dyrektor Zamku Królewskiego". - I ja szczerze mówiąc będę go namawiał, żeby w tej pracy pozostał, żeby współpracował w Wojciechem Fałkowskim - dodał Sellin.

Prof. dr hab. Wojciech Fałkowski urodził się 3 czerwca 1952 r. To historyk specjalizujący się w historii średniowiecza. Po studiach na Uniwersytecie Warszawskim otrzymał stanowisko asystenta, z którego został po roku zwolniony w związku z udziałem w akcji pomocy robotnikom z Ursusa po wypadkach w 1976 r. Współpracownik KOR i organizator podziemnych wydawnictw, pozostawał bez pracy do czasu powstania NSZZ "Solidarność". Przyjęty wówczas ponownie na uniwersytet doktoryzował się w 1986 r.

Od 1993 do 2001 r. był sekretarzem generalnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Przez dwie kadencje pełnił funkcję członka Rady Naukowej międzynarodowego programu UNESCO "Pamięć świata". Habilitował się w 2000 r. Dwa lata później został doradcą prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Był szefem zespołu szacującego straty miasta w czasie II wojny światowej.

Przez cztery lata (2008-2012) wykładał na paryskiej Sorbonie jako profesor gościnny. Od 2013 r. jest profesorem tytularnym. Wieloletni przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich (2003-12), a od 1994 r. także redaktor naczelny międzynarodowego rocznika naukowego "Quaestiones Medii Aevi Novae". Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i łotewskim Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi.