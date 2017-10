Prof. Chwedoruk: sytuacja Gronkiewicz-Waltz jest dla PiS optymalna

Z perspektywy konfliktu politycznego sytuacja Hanny Gronkiewicz-Waltz jest dla PiS optymalna; Warszawą rządzi prezydent, która symbolizuje problemy reprywatyzacyjne. PiS zyskuje bez szczególnej aktywności - ocenił politolog prof. UW Rafał Chwedoruk.

W grudniu komisja ma się zająć reprywatyzacją kamienicy przy ul. Noakowskiego 16 w Warszawie. Szef komisji Patryk Jaki (PiS) złożył prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz propozycję, by wzięła udział w posiedzeniu jako świadek, a nie jako strona, ponieważ reprywatyzowany w 2003 r. budynek trafił m.in. w ręce męża Gronkiewicz-Waltz, Andrzeja Waltza. Prezydent stolicy odmawia udziału w posiedzeniach komisji, bo - jak twierdzi - jest ona niekonstytucyjna. Jak zapowiedziała, będzie komunikować się z komisją w taki sposób, jaki uzna za zgodny z prawem. Według członka komisji reprywatyzacyjnej Pawła Rabieja (Nowoczesna) prezydent stolicy musi się pojawić na posiedzeniu ws. ul. Noakowskiego 16, bo ma być świadkiem, a świadka można doprowadzić.

Jak ocenia politolog prof. Rafał Chwedoruk, "z perspektywy konfliktu politycznego sytuacja Hanny Gronkiewicz-Waltz jest dla PiS optymalna, tzn. Warszawą rządzi pani prezydent, która symbolizuje problemy reprywatyzacyjne". "To polityk, który dla PO jest wizerunkowym obciążeniem i w dodatku zdaje się nie brać pod uwagę tego, co radzą politycy Platformy w sprawie stawienia się przed komisją" - dodał.

"Niestawianie się przed komisją i próba apriorycznej delegitymizacji komisji tylko pogłębiają kryzys. Z perspektywy rządzących można powiedzieć: +chwilo trwaj+. Afera się rozwija, komisja odnotowuje większe lub mniejsze postępy, a prezydent stolicy cały czas jest w kręgu tych samych argumentów, które nawet w jej własnym środowisku przestały być nośne" - dodał politolog.

Zdaniem rozmówcy PAP "próba sfinalizowania sprawy przez doprowadzenie Hanny Gronkiewicz-Waltz niewiele zmieni, poza tym, że da jej możliwość pokazywania siebie jako ofiary politycznych intryg".

"Warto przypomnieć rok 2007, kiedy CBA wykryło aferę - chodziło o łapówki związane z handlem gruntami nadmorskimi. Był materiał wideo, były nagrania, był podsłuch, sekwencja i logika zdarzeń, a zostało to przedstawione na kilkadziesiąt godzin przed wyborami i nie wpłynęło na ich wynik. Czasami w polityce niedopowiedzenie w większy sposób wpływa na wyobraźnię ludzi niż działanie w stylu szeryfów, którzy zatrzymują złoczyńcę" - stwierdził politolog.

Prof. Chwedoruk zaznaczył, że "to nie rządzący Polską, nie PiS, ma główny problem". "Problem jest po stronie przeciwników i to oni muszą coś zmienić w swoim działaniu. W obecnej sytuacji to oni muszą wybrnąć z sytuacji, w jakiej się znaleźli" - powiedział.

"W sytuacji, gdy mamy polityków i setki milionów złotych, to żaden sąd nie może abstrahować od całego kontekstu. Nie sądzę, żeby zatrzymanie Hanny Gronkiewicz-Waltz czy jej doprowadzenie przed komisję mogły coś zmienić w tej aferze, więc pewnie będziemy obserwować to, co aktualnie i tak już się dzieje. Jednak gdyby do takiej sytuacji doszło, rządzący musieliby przedstawić zatrzymanie prezydenta stolicy jako dowód swojej determinacji. Warto zauważyć, że już kilka miesięcy wcześniej padały wypowiedzi opozycji zapowiadające, że rządzący będą aresztować polityków konkurencyjnych partii. Teraz słowa takie można by było odczytać jako proroctwo" - powiedział Chwedoruk.

W opinii politologa, "jeśli Hanna Gronkiewicz-Waltz zostałaby siłą doprowadzona i - nawet jeśli byłaby w mniejszości ze swoimi racjami - to jakaś część opinii publicznej mogłaby stanąć po jej stronie". Wyjaśnił, że "z perspektywy długofalowej lepsze dla PiS może być raczej stałe osłabianie pozycji Hanny Gronkiewicz-Waltz".

"PiS zyskuje w tej sytuacji bez szczególnej aktywności, a przecież każdy tydzień przybliża wybory samorządowe. PO nie może póki co ogłosić kandydatury na prezydenta stolicy Andrzeja Halickiego czy Rafała Trzaskowskiego, ponieważ od razu musieliby się oni tłumaczyć nie ze swoich czynów, ale z działalności Hanny Gronkiewicz-Waltz" - podsumował prof. Chwedoruk.

Prezydent Warszawy do tej pory ani razu nie stanęła przed komisją weryfikacyjną, za co została łącznie ukarana grzywnami w wysokości 37 tys. złotych.