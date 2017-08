Metro: Wmurowano kamień węgielny na budowie nowej stacji

Kaznowska zapewniła na konferencji prasowej na terenie budowy stacji C06 Księcia Janusza, że prace przebiegają zgodnie z planem.

- Pomału schodzimy pod ziemię, inwestycja jest realizowana absolutnie zgodnie z harmonogramem, co bardzo nas cieszy. Jeżeli nie zdarzą nam się żadne przygody, odpukać w co się tylko da, to na koniec stycznia, początek lutego planujemy rozpoczęcie drążenia tuneli - powiedziała wiceprezydent Warszawy.

Podkreśliła kluczowe znaczenie stacji C06 dla budowy metra na Woli, to właśnie stąd wyruszą tarcze drążące tunele.

Kaznowska, prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk i wykonawcy inwestycji wmurowali na powstającej stacji metra kamień węgielny. W tubie umieszczono akt erekcyjny.

Kierownik kontraktu firmy Gulermak, która buduje metro na Woli, Krzysztof Piasecki zaznaczył, że wmurowanie kamienia węgielnego ma charakter symboliczny, prace są realizowane już od przeszło dziewięciu miesięcy - zostały rozpoczęte w listopadzie zeszłego roku. - Do dnia dzisiejszego przebudowaliśmy dziesiątki kilometrów sieci podziemnych, wykonaliśmy setki metrów kwadratowych ścian szczelinowych - powiedział Piasecki.

Podkreślił, że obecnie budowa stacji wkracza w zupełnie nowy okres i rozpoczynają roboty żelbetowe. - Już od przyszłego roku na większości terenu budowy odcinka zachodniego II linii metra prace będą mniej uciążliwe (dla mieszkańców), w przyszłym roku prace będą prowadzone pod ziemią - powiedział Piasecki.

Lejk podkreślił, że stacja Księcia Janusza ma ponad 600 metrów i jest największą spośród budowanych stacji na zachodnim odcinku II linii metra. Prezes Metra zaznaczył, że głębokość budowanych stacji ma Woli waha się od 12 do 18 metrów.

Lejk przypomniał, że w umowie czas budowy odcinka zachodniego metra został określony na 38 miesięcy i w związku z tym prace budowlane powinny zakończyć się w grudniu 2019 r. Potem nastąpią odbiory i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Kaznowska powiedziała, że po zakończeniu budowy metra na Woli ze stacji Księcia Janusza do stacji Świętokrzyska, gdzie II linia metra krzyżuje się z pierwszą nitką, na przejazd będzie potrzeba 12 minut.

Prosiła mieszkańców jeszcze "o odrobinę cierpliwości". - Idziemy jak burza i kończymy w terminie - stwierdziła Kaznowska.

Według planów miasta, do końca 2019 r. centralny odcinek II linii metra ma zostać rozbudowany o sześć stacji - to tzw. etap 3+3.

W kierunku Bemowa, z ronda Daszyńskiego, trzy planowane stacje to: "Płocka", umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; "Młynów", planowana pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz właśnie "Księcia Janusza" pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Ten odcinek metra rozbuduje turecka firma Gulermak za ponad 1,1 mld zł.

Z kolei w kierunku Targówka centralny odcinek II linii metra zostanie rozbudowany o trzy stacje nazywane: "Szwedzka", pod ul. Strzelecką po wschodniej stronie ul. Stalowej; "Targówek" w okolicy skrzyżowania ul. Pratulińskiej z ul. Ossowskiego: "Trocka" w rejonie skrzyżowania ul. Pratulińskiej z Trocką. Stacje wybuduje włoska firma Astaldi za ponad 1 mld zł.