"Panny Wyklęte" zaśpiewały dla rotmistrza Pileckiego

- Jakże ważny, jakże wyjątkowy dzisiaj dzień - 69. rocznica śmierci jednego z najwspanialszych żołnierzy Wojska Polskiego - podkreślił Przybyłowicz.

Przypomniał, że rtm. Pilecki "był nazywany przez historyków w różny sposób. Najbardziej znane określenie to 'ochotnik do Auschwitz', ale w Anglii (...) dano mu miano 'jednego z sześciu najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej'".

- W Polsce nazywamy go "ostatnim ułanem Rzeczypospolitej", żołnierzem niezłomnym, żołnierzem wyklętym - dodał.

Przybyłowicz podkreślił, że "po raz pierwszy (...) jesteśmy w tym dniu na terenie byłego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów. Jeszcze rok temu byliśmy za murem, jeszcze rok temu tam składaliśmy kwiaty i tam wspominaliśmy pana rotmistrza".

- Dzięki absolutnie historycznej decyzji, odważnej decyzji pana ministra Zbigniewa Ziobro, dzisiaj jesteśmy już na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL - ocenił.

W czwartek, w 69. rocznicę zamordowania rtm. Witolda Pileckiego, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oddało hołd bohaterskiemu rotmistrzowi, który został zabity w murach dawnego Aresztu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Podczas uroczystości odbył się koncert pod hasłem "Chwała Rotmistrzowi!" w wykonaniu zespołu muzycznego "Panny Wyklęte". Prowadzącym był Dariusz Malejonek. Artyści wystąpili w składzie: Halina Mlynkova, Anna Witczak-Czerniawska, Lilu, Kasia Malejonek, Mona, Angelika Korszyńska-Górny, Fala oraz zespół Maleo Reggae Rockers. Wykonano 13 utworów, m.in.: rapowaną wersję "Roty" (Lilu), "Gołębie serce", "Jedna chwila" i "Stanę na każde twoje zawołanie, Polsko" (Kasia Malejonek), "Requiem" (Angelika Korszyńska-Górny), "Panie Generale" (Halina Mlynkova) i "Bogurodzicę" (Anna Witczak-Czerniawska).

Po zakończeniu koncertu, ok. g. 21.30, organizatorzy i uczestnicy koncertu wspólnie przeszli drogą śmierci, jaką najprawdopodobniej poprowadzono Witolda Pileckiego 69 lat wcześniej, pod Ścianę Śmierci w dawnym Areszcie Śledczym.

"To Ściana Śmierci, pod którą komuniści zamordowali najwspanialszych z dowódców i żołnierzy antykomunistycznego powstania. Jest to miejsce śmierci pana majora Łupaszki - Zygmunta Szendzielarza i jego żołnierzy; jest to miejsce śmierci pana pułkownika Łukasza Cieplińskiego - Pługa - dowódcy ostatniego Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość; jest to również miejsce śmierci całego sztabu 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych (...) jest też wielce prawdopodobne, że jest to miejsce śmierci pana rotmistrza Pileckiego" - powiedział Przybyłowicz.

W delegacji składającej wieńce byli m.in.: córka rotmistrza Zofia Pilecka-Optułowicz; córka Jana Przybyłowskiego ps. Onufry; Bożena Przybyłowska; syn śp. prezesa IPN Paweł Kurtyka; prof. Krzysztof Szwagrzyk, dyrektor Muzeum Jacek Przybyłowicz. Wystrzelono racę i zapalono znicze, a poczty sztandarowe oddały salut pomordowanym.

Po oddaniu hołdu śp. Witoldowi Pileckiemu i innym zakatowanym przy ul. Rakowieckiej w świetlicy Pawilonu A Aresztu Śledczego odprawiono mszę św.

Rotmistrz Witold Pilecki za swoje dokonania został uznany przez historyków jednym z najdzielniejszych żołnierzy II wojny światowej.

Pilecki, który na ochotnika trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz,, z polecenia gen. Władysława Andersa wrócił do Polski w grudniu 1945 r. Miał zorganizować siatkę wywiadowczą, która miała informować władze polskie na uchodźstwie o sytuacji w kraju. Grupa Pileckiego, mimo ścisłej konspiracji, została rozbita przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Pilecki został aresztowany w maju 1947 r. W trakcie śledztwa był brutalnie torturowany. Podczas rozprawy przed Wojskowym Sądem Rejonowym w marcu 1948 r. został skazany na karę śmierci.

Witold Pilecki został zamordowany 25 maja 1948 r. o g. 21.30 w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. Do dziś nie odnaleziono jego ciała.