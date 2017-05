Warszawa: Przed PKiN stanęły nowe psie toalety

Pomysłodawcą i fundatorem psich toalet jest Zarząd PKiN, który chce w ten sposób zadbać o czystość otoczenia.

Toaleta to betonowy stożkowaty słupek, otoczony kamykami.

Nowe toalety dla psów, które pojawiły się w Parku Świętokrzyskim przed Pałacem Kultury, są dodatkowo wyposażone w kosze na odchody.

Toalety wydzielają wabiący psy zapach, niewyczuwalny dla ludzi. Urządzenie emituje feromon stale, niezależnie od warunków pogodowych.

Rzeczniczka PKiN powiedziała PAP, że psie toalety "cieszą się dużym powodzeniem i są systematycznie użytkowane". Zaznaczyła, że nie wymagają one obsługi, a deszcz i wiatr skutecznie usuwają z ich powierzchni zabrudzenia.

Władze PKiN apelują do właścicieli psów, by wyprowadzali je w miejsca do tego przeznaczone. Jak zaznaczają, ich zlokalizowanie nie będzie trudne, ponieważ "pi(e)suary" są oznakowane napisem "PSIE WC".