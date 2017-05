Mieszkańcy Raszyna będą głosować ws. przyłączenia gminy do Warszawy

Aneta Wrotna, pełnomocnik Inicjatora Referendum, przypomniała, że referendum odbędzie się 25 czerwca br., mieszkańcy będą głosować w godz. 7-21.

- Powstała inicjatywa referendalna mieszkańców gminy Raszyn. Powołaliśmy Społeczny Komitet Referendalny pod nazwą "NIE dla przyłączenia Raszyna do Warszawy, TAK dla dobrych szkół" - powiedziała PAP Wrotna.

Jak dodała, bezpośrednim powodem powołania inicjatywy była "niechęć raszyńskich władz do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego włączenia gminy Raszyn do m.st. Warszawy, w związku z zamiarem utworzenia metropolitarnej jednostki samorządu terytorialnego".

Jak podkreśliła, w tej kwestii mieszkańcy gminy trzykrotnie składali do rady gminy wniosek podparty podpisami mieszkańców (13 lutego, 7 marca) oraz 30 marca na sesji rady gminy z gotowym projektem uchwały na wzór podjętej w Legionowie.

- Jeszcze 27 kwietnia br. ponowiliśmy w trakcie sesji rady gminy nasz wniosek z prośbą o przychylne rozpatrzenie przez Radę. Niestety rada gminy Raszyn nie uszanowała woli mieszkańców wydając jedynie "stanowisko" w sprawie, co dla mieszkańców stanowi wyraz realizacji interesu partii rządzącej, a nie troski o dobro i wolę mieszkańców - tłumaczyła Wrotna.

Podkreśliła, że "nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż 18 spośród 21 radnych otrzymało swój mandat z poparcia partii PiS, jak i fakt, iż wójt gminy Raszyn pozostaje członkiem tej partii".

Jak powiedziała Wrotna, kolejnym powodem zorganizowania referendum jest niezgodne z wolą mieszkańców wdrożenie reformy oświatowej na terenie gminy.

- Mimo podjętej uchwały o przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową, co było zgodne z przeprowadzonymi na terenie gminy konsultacjami, rada gminy Raszyn, nie oczekując na opinię Kuratora oświaty uchyliła wydaną przez siebie uchwałę 27 lutego, podejmując nową uchwałę stanowiącą o włączeniu gimnazjum do istniejącej szkoły podstawowej - tworząc tym samym "molocha", w którym naukę od września 2017 r. rozpocznie ok. 1400 dzieci - powiedziała Wrotna.

Jej zdaniem, reforma ta została przeprowadzona przez samorząd "bez poszanowania woli mieszkańców jak i spełnienia podstawowych założeń związanych z tą reformą jakie obiecywała minister edukacji Anna Zalewska".

- Brak jest przyzwolenia społeczności gminnej, by realizacja partykularnych interesów partii rządzącej odbierała nam, jako mieszkańcom głos w decydowaniu o naszych losach i losach naszych dzieci. Żywimy nadzieję, że 25 czerwca tego roku mieszkańcy zadecydują, czy istnieje przyzwolenie na to, by lekceważyć suwerena - powiedziała Wrotna.

Postanowienie komisarza wyborczego w Warszawie o przeprowadzeniu referendum w Raszynie opublikowane jest na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego.

Pod koniec lutego na sesji rady gminy Raszyn radni odrzucili uchwałę, która zakładała utworzenie w gminie dwóch szkół podstawowych. Po posiedzeniu rady gminy przewodniczący rady Dariusz Marcinkowski podał się do dymisji, a mieszkańcy Raszyna zapowiedzieli wówczas zorganizowanie referendum i zbiórki podpisów pod wnioskiem o odwołanie rady gminy oraz wójta.

Według mieszkańców Raszyna utworzenie jednej szkoły podstawowej spowoduje odebranie dzieciom szans na dobrą edukację.