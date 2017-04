Wojewoda: Metro jest budowane. Nic mu nie grozi

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

11 kwietnia Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję z o uchyleniu wydanego przez wojewodę mazowieckiego pozwolenia na budowę stacji metra C6 Księcia Janusza na Woli.

W czwartek przed południem wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska oceniła, że decyzja GINB jest "absolutnie szokująca", a nadzór wydał ją jedynie na podstawie wątpliwości, czy prawidłowo złożono oświadczenia, co do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

- Po pierwsze chciałem uspokoić wszystkich mieszkańców Warszawy, że metro jest budowane i będzie budowane i nic tu nie grozi, co do tego przedsięwzięcia - powiedział wojewoda mazowiecki podczas krótkiego oświadczenia.

Zaznaczył, że nie widzi żadnych powodów, żeby w przyszłości były "jakiekolwiek przesłanki podważające możliwość" budowania metra.

- Tej dużej inwestycji tak potrzebnej dla miasta stołecznego Warszawy, jak i Mazowsza - powiedział Sipiera. Podkreślił, że duże inwestycje takie jak metro, to "są sprawy ponadpolityczne i ponad sporem".

Sipiera powiedział, że otrzymał informację o decyzji GINB w Wielki Piątek.

- Nie zmieniam swojego zdania, nie zmieniam swojego stanowiska i absolutnie podtrzymuje wszystko, co było do tej pory czynione - powiedział wojewoda mazowiecki.

Podkreślił, że nie będzie "wchodził w żadne rozstrzygnięcia, które nie są w jego kompetencji". Zaznaczył, że spory dotyczące np. własności gruntów rozstrzygają sądy.

- Zgodnie z polskim prawem, jest oświadczenie, które podpisuje inwestor, który pod tym podpisując się bierze całą odpowiedzialność za wszystkie czynności, które związane są z oświadczeniem o dysponowaniu prawem do nieruchomości - powiedział Sipiera.

Podkreślił, że dokumenty przedstawione przez miasto były zgodne z prawem.

- Nie widziałem żadnych podstaw żeby tutaj (je) podważać - powiedział wojewoda.

Zaapelował do prezydent Warszawy, żeby "w trybie nagłym" potwierdziła prawo do dysponowania nieruchomością konieczną do budowy metra.

- A ja również szybko podejmę decyzję, żeby uniknąć dalszych sporów, briefingów i innych - powiedział Sipiera.

Zaprosił wiceprezydent Renatę Kaznowska na spotkanie w piątek, żeby omówić "wszystkie szczegóły". Sipiera nie chciał mówić o tym, jakie decyzje mogą zapaść. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk powiedział PAP, że Kaznowska wybiera się na spotkanie z wojewodą w piątek o godz.14.